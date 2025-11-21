Maaltijdbezorger mogelijk beschoten met balletjespistool in Zuiderplantsoen

Foto: 112 Groningen

In het nieuwe Zuiderplantsoen in Groningen is afgelopen dinsdag 18 november een maaltijdbezorger bedreigd door een onbekende man. Daarbij is hij mogelijk beschoten, vermoedelijk met een balletjespistool. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden.

De bezorger fietste rond 21.15 uur door het Zuiderplantsoen, in de buurt van de Waterloolaan en het DUO-gebouw. Toen hij even stopte om op zijn telefoon te kijken, kwam er een man op hem af. De man had iets in zijn handen dat op een vuurwapen leek. De bezorger hoorde een knal en is direct weggevlucht. Later voelde hij pijn in zijn gezicht. Volgens de politie is hij mogelijk geraakt door een balletje uit een balletjespistool.

De politie wil graag weten of iemand de verdachte in de omgeving heeft gezien. Het kan ook dat deze man die avond andere mensen heeft benaderd. De verdachte is een man met een donkere huidskleur en krullend haar van ongeveer 1,70 meter lang. Hij was was naar schatting 25 tot 30 jaar oud en droeg een zwarte jas en zwarte schoenen.

Mensen die iets hebben gezien, zelf zijn benaderd of camerabeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Vermeld daarbij referentienummer 2025313091.