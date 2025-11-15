Lycurgus wint uitwedstrijd tegen Dynamo

Lycurgus heeft zaterdagavond de uitwedstrijd in Apeldoorn tegen Draisma Dynamo gewonnen. Het werd 1-3 voor de Groninger volleyballers.

De eerste set was gelijk al spannend en werd in Gronings voordeel beslist: 23-25. De tweede set werd overtuigend met 25-14 gewonnen door de thuisploeg. De derde en vierde set werden daarentegen weer gewonnen door Lycurgus, met 19-25 en 24-26.

Door de winst is Lycurgus gestegen naar de tweede plaats in de eredivisie. De ploeg van coach Sam Gortzak heeft 9 punten uit 4 wedstrijden. Koploper is Orion Stars uit Doetinchem met 9 punten uit 3 wedstrijden.

Lycurgus speelt op zondag 23 november in eigen huis tegen Scherp in Packaging ZVH uit Zevenhuizen.