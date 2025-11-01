Lycurgus wint uitwedstrijd tegen SSS

Lycurgus heeft zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen behaald. De Groninger volleyballers waren zaterdagavond in Barneveld te sterk voor Simplex SSS: 1-3.

De eerste set ging nog eenvoudig met 25-15 naar de thuisploeg, maar daarna was het Lycurgus dat de sets domineerde. De sets eindigden in 18-25, 16-25 en 19-25.

Lycurgus staat op de vijfde plaats in de eredivisie en heeft 3 punten uit 2 wedstrijden.

Komende zaterdag speelt Lycurgus zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dan is Prima Donna Kaas Huizen de tegenstander in de topsporthal van het Alfa-college.