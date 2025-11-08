Lycurgus wint eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Huizen

Rodrigue Manuohalalo serveert voor Lycurgus. Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus hebben in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van PDK Huizen. Na verlies in Doetinchem en winst in Barneveld waren de Groningers met 3-1 te sterk voor de bezoekers uit het Gooi.

Lycurgus speelde voor het eerst in anderhalf jaar weer een officiële thuiswedstrijd in het sportcentrum van het Alfa College bij Kardinge, dat met 600 toeschouwers goed gevuld was. Voor het faillissement speelde Lycurgus de thuiswedstrijden in Martiniplaza.

Valse start

De eerste set was er eentje om snel te vergeten. Lycurgus kwam direct op een 3-0 achterstand, waardoor Lycurgus-coach Sam Gortzak zich genoodzaakt voelde zijn mannen al vroeg naar de kant te halen voor een time-out. Lycurgus kwam bij 4-4 en 8-8 nog wel op gelijke hoogte, maar daarna werd de achterstand langzaam groter tot 12 punten verschil bij 12-24. De set ging uiteindelijk met 14-25 verloren.

Resterende sets beter

De tweede set ging beduidend beter. Lycurgus pakte bij een stand van 4-3 definitief de leiding en zag Huizen pas bij 17-17 weer langszij komen. Dankzij een 3-0 run van de Groningers riep Huizen-coach Arno van Solkema, oom van Lycurgus-speler Gijs van Solkema, zijn spelers naar de kant voor een time-out. Tot een inhaalslag kwam het echter niet, met een setwinst van 19-25 kwam Lycurgus weer op gelijke hoogte met de bezoekers: 1-1.

Ook de derde set ging naar de Groningers. De thuisploeg pakte snel de leiding en won de set uiteindelijk met 25-18. Daarna probeerde Huizen nog met man en macht de verschillen klein te houden om een vijfde set af te dwingen, maar moesten halverwege de vierde set hun meerdere erkennen in de Groningers. De set werd met 25-17 ruim gewonnen door Lycurgus, dat daarmee de wedstrijd met 3-1 won.

Nieuwe speler

Mats Wiegers zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Groningers. De libero kwam afgelopen week over van Dynamo H4 uit Apeldoorn. Met de komst van Wiegers heeft Lycurgus een tweede libero en bestaat de selectie weer uit 12 spelers, waardoor er volwaardig getraind kan worden.

Zaterdag 15 november staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan gaan de Groningers in Apeldoorn op bezoek bij Draisma Dynamo.