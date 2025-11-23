Lycurgus in eigen huis in drie sets langs ZVH

Lycurgus heeft zondagmiddag redelijk eenvoudig afgerekend met Scherp in Packaging ZVH uit Zevenhuizen. De Groninger volleyballers wisten de tegenstanders uit Zuid-Holland in drie sets te verslaan: 3-0.

In de eerste set waren de verschillen het grootst. Via 8-3 en 19-15 won Lycurgus met 25-16. In de tweede set had de thuisploeg had lastiger met de tegenstander, maar na 22-21 liep Lycurgus uit naar 25-21. Ook in de derde set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, waarbij Lycurgus wel steeds een voorsprong had. De set eindigde in 25-23.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de eredivisie met 12 punten uit 5 wedstrijden, direct onder Orion uit Doetinchem, dat nog ongeslagen is. Het verschil met de nummers 3 en 4, Numidia VC Limax en Draisma Dynamo, is 5 punten.

Komende zondag speelt Lycurgus een uitwedstrijd tegen Numidia VC Limax in Roermond.