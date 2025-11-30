Lycurgus in drie sets langs VC Limax

Lycurgus blijft maar winnen. Zondagmiddag wonnen de Groninger volleyballers in Roermond met 0-3 van Numidia/VC Limax.

Tegen de nummer 4 van de competitie had Lycurgus een vrij gemakkelijke middag. Alleen de eerste set ging lange tijd gelijk op, totdat de Groningers uitliepen van 20-20 naar 20-23. De set eindigde in 22-25. In de tweede set kon de thuisploeg Lycurgus niet bijbenen. Via 5-13 en 10-19 werd het 15-25.

In de derde set kwam VC Limax aanvankelijk nog op 3-1, maar via 5-11 liep Lycurgus uit naar 11-17. Het werd nog even 2 punten verschil bij 22-24, maar Lycurgus pakte het tweede matchpunt: 22-25.

De overwinning betekende alweer de vijfde opeenvolgende winst zonder puntverlies. Alleen van de huidige koploper werd verloren, in de eerste competitieronde.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de eredivisie met 15 punten uit 6 wedstrijden. Koploper is Orion Stars uit Doetinchem.

Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Sam Gortzak in eigen huis tegen Sliedrecht Sport, dat op de zesde plaats staat.