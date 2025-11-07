Luciano Valente uit Stad voor het eerst mee met hoofdmacht Oranje voor duels tegen Polen en Litouwen

Foto: OnsOranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft Luciano Valente opgenomen in de 25-koppige selectie voor de interlands tegen Polen en Litouwen. Voor de 22-jarige middenvelder uit Stad is dit zijn eerste uitnodiging voor het nationale team.

Valente, die dit seizoen uitkomt voor Feyenoord na jaren bij thuisclub FC Groningen, speelde dit jaar al zeven wedstrijden voor Jong Oranje. Daarin kwam hij vier keer tot scoren. Hij zat ook in de selectie die deze zomer deelnam aan het EK Onder 21 in Slowakije.

Het Nederlands elftal speelt volgende week vrijdag een uitwedstrijd tegen Polen. Maandag 17 november sluit Oranje de groepsfase van de WK-kwalificatie af met een thuiswedstrijd tegen Litouwen in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.