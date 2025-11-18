Luciano Valente maakt zijn debuut bij Oranje

Foto via FC Groningen

Een speciaal moment maandagavond voor Luciano Valente (22): in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen mocht hij voor het eerst meespelen met het Nederlands elftal.

Bondscoach Ronald Koeman liet de middenvelder van Feyenoord in de 79e minuut invallen voor Xavi Simons. Op dat moment stond Oranje al met 4-0 voor. Die stand bleef tot het einde van de wedstrijd hetzelfde. Dankzij deze overwinning plaatste Nederland zich voor het WK van 2026, dat wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Voor Valente was het debuut extra speciaal, omdat zijn hele familie in de Johan Cruijff Arena aanwezig was. In dat stadion speelde hij in 2022 ook zijn eerste wedstrijd als speler van FC Groningen.