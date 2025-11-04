Lopers New York Marathon halen kwart miljoen euro op voor Beatrix Kinderziekenhuis

Foto: Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis via Instagram

Afgelopen zondag stonden 34 lopers aan de start van de New York Marathon om geld in te zamelen voor de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Dat loonde, want samen haalden ze ruim 240.000 euro op voor projecten die zieke kinderen ondersteunen in het UMCG.

De inzameling rond de marathon brak daarmee nipt het record van vorig jaar. De lopers zamelden geld in via verschillende acties, zoals benefietavonden en pubquizzen. In totaal deden ruim 3.400 mensen een donatie aan één van de acties, opgezet door individuele lopers en zeven deelnemende teams.

Met het geld kan de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis het verblijf in het UMCG voor zieke kinderen zo prettig mogelijk maken. Denk aan muziekoptredens aan het bed, een KidsBios en opfleuring van huiskamers. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen gesteund.

“We zijn zó trots op onze lopers, supporters en iedereen die heeft bijgedragen”, schrijft de in een bedankje aan de hardlopers. “Dankzij jullie kunnen we weer mooie en o zo belangrijke projecten realiseren voor de zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis.”

