Lois Abbingh stopt na dit seizoen helemaal met handbal

Lois Abbingh schiet op doel tegen Servië. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen is bezig aan haar laatste seizoen. Niet alleen als international voor Oranje, maar ook als clubhandbalster. Dat laat de handbalster uit Stad vrijdagmiddag weten aan RTV Noord.

Abbingh stelt dat haar lichaam het zware topsportniveau eigenlijk niet meer aankan. Ze heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij het Duitse Borussia Dortmund. Daarna verhuist Abbingh terug naar Nederland met haar gezin. Of dat in Groningen zal zijn, vertelt ze niet. Maar een terugkeer naar haar oude club V&S in Groningen lijkt er niet in te zitten.

Na haar actieve sportcarrière wil Abbingh zich richten op het begeleiden van jonge handbaltalenten en haarervaring gebruiken om nieuwe spelers te helpen groeien.

Abbingh speelt in Oranje volgende week nog het WK handbal. Dat toernooi wordt gehouden in Nederland en Duitsland. Abbingh won in eerdere jaren al meerdere medailles met Oranje. Ze haalde in 2019 goud in Japan, in 2015 zilver in Denemarken en in Duitsland won ze in 2017 het brons met de oranje-handbaldames. Op clubniveau haalde ze successen in Denemarken, Rusland, Duitsland en Roemenië.