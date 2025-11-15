Liveblog: Sinterklaas gearriveerd in Groningen

De Akerk is in zicht. Foto: ingezonden

Sinterklaas en zijn gevolg hebben zaterdag rond 13.30 uur voet aan wal gezet in Groningen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De intocht van Sinterklaas wordt live uitgezonden op OOG Radio en is hier te beluisteren.

13.28 uur:

Sinterklaas is gearriveerd in de Zuiderhaven. “Aanmeren is altijd een dingetje in Groningen”, vertelt Sinterklaas. “Het is even goed uitkijken. Maar wat een feest, hè? Moet je kijken hoeveel kinderen zich ook hebben verzameld langs de kade. Veel kinderen zijn ook verkleed als kleine Pietjes, wat fantastisch.”

13.21 uur:

Een belangrijke rol vandaag voor kinderburgemeester Biene en locokinderburgemeester Senneh: “Wij mogen straks Sinterklaas ontvangen, daar hebben we ontzettend veel zin in.” De vertegenwoordigers van de jongste inwoners van de gemeente hebben verschillende vragen aan de Goedheiligman bedacht: “Gaat hij wel eens naar de kapper? En hoe houdt hij zijn baard zo mooi?”

13.13 uur:

“Ik zie veel Pieten en boten die helemaal vol zitten met cadeaus en snoepgoed”, vertelt verslaggever Ecco van Oosterhout, die op de Wilhelminakade staat. “Het gaat om meerdere boten. Je hebt ‘Pakjesboot 12’ en er varen verschillende boten achter aan.”

Sinterklaas vaart via het Reitdiep de stad binnen. Video: Ecco van Oosterhout

13.09 uur:

“Het gaat heel goed”, vertelt de schipper die de Stoomboot vaart. “Het is natuurlijk een flinke tocht, maar het gaat helemaal soepel. We moeten het laatste stukje nog afleggen. Dat gaat wel spannend worden: de Amelander Bocht, bij de Noorderhaven, is niet makkelijk te nemen. Maar ik denk dat het goed gaat. En moet je ook kijken naar al die mensen op de kade. Wat een geweldig publiek.”

13.01 uur:

“Verkenningspieten varen nu voorbij”, vertelt verslaggever Ecco van Oosterhout. “Ik zie Pieten in roeiboten. En ik zie ook een Piet op een hoverboard allemaal gekke kunstjes doen.” Een hoverboard is een speciaal board dat via een slang verbonden is met een jetski. De jetski pompt water onder hoge druk naar het board, waardoor de omhoog wordt gestuwd. “Langs de kant wordt er volop gezongen.”

Foto: Ecco van Oosterhout Foto: Ecco van Oosterhout

12.57 uur:

Sinterklaas en zijn gevolg nadert de stad. “We zien een brug die open staat”, vertelt de Hoofdpiet op OOG Radio. “En daarnaast zien we een grote, ronde toren. En langs de kade zien we veel kinderen staan.”

12.41 uur:

Op het Reitdiep nog geen spoor van Sinterklaas. Verslaggever Ecco van Oosterhout staat op de Wilhelminakade. Hij vertelt dat het langs de kade al flink druk is, maar dat er op het Reitdiep nog niets in zicht is.

12.30 uur:

Sinterklaas is onderweg naar Groningen! OOG Radio heeft de afgelopen maanden twee ‘reporterpieten’ opgeleid in Spanje. Zij vertellen in de uitzending van OOG Radio dat ze onderweg zijn. “Alles gaat volgens schema”, vertellen ze. Sinterklaas vertelt dat hij een goede nacht heeft gehad. “Vol verwachting hopen we straks Groningen binnen te varen.”

12.18 uur:

Sinterklaas nadert Texel! Door een kapotte lamp in de vuurtoren was de Stoomboot de weg kwijtgeraakt. ‘Zeehond Maurice’ heeft de stoomboot echter de weg geleid. Afgelopen week was te zien dat deze zeehond een tijd opgevangen is geweest in de zeehondenopvang op het eiland en na herstel werd uitgezet. De verwachting is dat Sinterklaas na Texel snel door zal varen naar Groningen.

Burgemeester Mark Pol (VVD) (l) ontvangt Sinterklaas op Texel. Foto: NPO 3 / Zapp

12.06 uur:

Wat is de verwachting? Rond 12.45 uur hoopt Sinterklaas de stad in te varen via het Reitdiep. Om 13.15 uur hoopt hij aan te merken in de Zuiderhaven, bij roeivereniging De Hunze. Daarna volgt er een muzikale rijtoer door de stad, die begint aan de Praediniussingel. De rest van de route is: Emmaplein, Praediniussingel NZ, Museumbrug, Westerkade, Westerhaven, Astraat, Abrug, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt ZZ, Grote Markt OZ, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Broerstraat, Oude Kijk in ’t Jatstraat, Zwanestraat, Grote Markt NZ. De intocht eindigt op de Grote Markt waar de burgemeester Sinterklaas ontvangt bij het Stadhuis.

In de haven op Texel is Sinterklaas in nog geen velden of wegen te zien. Foto: NPO 3 / Zapp

12.00 uur:

Grote vraag is of er wel een intocht zal zijn. Voor Sinterklaas in Groningen arriveert, volgt de landelijke intocht op Texel. In het Sinterklaasjournaal werd in de afgelopen uitzendingen duidelijk dat er diverse problemen zijn. Zo is de lamp in de vuurtoren van Texel kapot gegaan waardoor de stoomboot ‘de weg is kwijtgeraakt’. En is men op zee nu een ‘zeemonster’ tegengekomen?

11.30 uur:

OOG Radio zendt de intocht in Groningen live uit. Van 12.00 tot 15.00 uur is er een speciaal radioprogramma te beluisteren. Langs de route staan verslaggevers van OOG Radio die interviews afnemen en Groningen op de hoogte houden van het wel en wee van Sinterklaas en zijn gevolg. In de radiostudio in de Akerk schuiven verschillende gasten aan, waaronder de kinderburgemeester.