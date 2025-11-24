Lisa Dalen heeft succes op Instagram en TikTok met haar typetje Lisa van Darling

De Groningse Lisa Dalen ziet haar online populariteit snel groeien dankzij haar opvallende alter ego ‘Lisa van Darling’. Op TikTok en Instagram bereikt ze zo’n zestienduizend volgers met korte sketches.

Met ‘Lisa van Darling’ speelt Dalen bewust met het stereotype van het ‘domme blondje’. In haar video’s gebruikt ze overdreven mimiek, snelle oneliners en absurde situaties om dit cliché uit te vergroten en tegelijk subtiel van commentaar te voorzien.

Volgens Dalen is het succes van haar alter-ego te danken aan de vrijheid die het personage haar geeft: “Als Lisa van Darling kan ik nét een stapje verder gaan en juist daardoor voelen mensen precies aan dat het gespeeld is.”

Met nieuwe formats in de maak hoopt Dalen de komende tijd haar bereik verder uit te bouwen én te laten zien dat er achter het ‘dom blondje’-typetje juist een slimme en doordachte maker schuilgaat.