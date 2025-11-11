Lintje voor vertrekkend PVV-Kamerlid Dennis Ram uit Stad

Screencap uit livestream Tweede Kamer

Twee bekende gezichten uit de lokale politiek in onze gemeente zaten de afgelopen twee jaar in de Tweede Kamer. Maar vanaf morgen zijn Glimina Chakor (PvdA) en Dennis Ram (PVV) weer voor even politicus af. De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag afscheid van de twee Kamerleden, samen met zeventig anderen die hun blauwe zetel verlaten. Ram was één van de zeven vertrekkers die met een lintje op de borst naar huis gaan.

Kamervoorzitter Martin Bosma sprak, zoals dat altijd gebeurt op de laatste dag van een ‘zittende’ Kamer, alle aanwezige vertrekkende Kamerleden toe. Over Chakor, tot de zomer van 2022 wethouder in de gemeente Groningen, zei Bosma:

“Sommige politici hebben staatslieden of grote figuren uit de geschiedenis als groot voorbeeld, maar voor jou was het je oma. Dicht bij huis betekende voor jou ook dicht bij de gemeente. Je toonde tomeloze inzet voor de lokale politiek en de financiële positie van gemeentes, want je weet wat het betekent als een gemeente krap bij kas zet. Je initiatiefwet voor een betere verlofregeling voor zwangere Kamerleden ligt klaar, maar is nog niet door de Kamer. Nu moet iemand anders dat maar voor je doen.”

Lintje voor Dennis Ram (PVV)

“Je was zeer betrokken op gebied buitenlandse handel en ontwikkelingshulp”, vervolgde Bosma over partijgenoot Ram. “Je was altijd aanwezig en altijd voorbereid om, met name in de begroting, de slagkracht van de Tweede Kamer te versterken. Je zat ook namens de Kamer in interparlementaire unie en daar zijn we je dankbaar voor.”

Ram werd, na de speeches van Bosma, naar voren geroepen om zijn lintje opgespeld te krijgen. De voormalig fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer vertrek en beëdiging

Twee andere Groningse Kamerleden namen al eerder afscheid van de Kamer: Danielle Jansen (NSC) en Roelien Kamminga. Jansen werd in juni demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamminga vertrok dezelfde maand om burgemeester te worden van Groningen.

Komende woensdag wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Vooralsnog heeft de Tweede Kamer dan zeven leden uit onze gemeente: Wieke Paulusma (D66), Jimmy Dijk en Sandra Beckerman (SP), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Hilde Wendel (VVD), Etkin Armut (CDA) en Ines Kostić (Partij voor de Dieren). Daar zouden, na de formatie van een nieuw kabinet, nog één of twee bij kunnen komen.