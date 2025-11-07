Lindebomen uit ‘bomenhotel’ Ring-Zuid keren terug aan Helperzoom

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Philip Broeksma stak vrijdagochtend de handen uit de mouwen aan de Helperzoom. Hij hielp mee bij het plaatsen van bomen langs de weg, die nu wordt omgebouwd tot een fietsstraat. De bomen zijn afkomstig uit het zogenaamde ‘bomenhotel’, een plek waar bomen zijn bewaard die moesten wijken bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Voor het werk aan de zuidelijke ringweg zijn de afgelopen jaren zo’n zestig bomen tijdelijk verhuisd naar het ‘bomenhotel’ achter de Stainkoeln aan de Winschoterweg. Deze bomen worden nu herplant op vier plekken in Groningen. Naast de Helperzoom, waar 25 tot 30 lindebomen een nieuwe plek krijgen, komen de bomen ook terug bij de Euroborg, de Eelkemastraat en langs een oprit van de A7.

Het planten aan de Helperzoom is al een week bezig. De Helperzoom is nog afgesloten tot vrijdag 19 december tussen de Helper Brink en de Haydnlaan. In de Helperzoom heeft de fietser, na de verbouwing, voorrang en gaan auto’s langzamer rijden. Met de aanleg van de fietsstraat wil de gemeente het fietsen in de wijk veiliger en aantrekkelijker maken.