Laatste loodjes voor makers lichtsculpturen Sunnemeerten Parade: ‘Echt een priegelwerkje’

Komende zaterdagavond trekken honderden inwoners met zelfgemaakte lichtsculpturen door de binnenstad. In buurthuizen, scholen en werkplaatsen wordt daarom al weken gewerkt aan hun weken voor de eerste editie van de Sunnemeerten Parade. Zo ook in de vierde klas van de Leon van Gelderschool in Vinkhuizen.

De lichtsculpturen worden allemaal gemaakt van lichtsculpturen van wilgentenen en rijstpapier, vertelt kunstdocent Leroy van Gelder: “Ze hebben zich er echt met hun hele hart ingestort. In het begin ging het allemaal wat lastig, want de wilgetakken die ze voor de sculpturen gebruikten begonnen te scheuren en knappen. Maar dat gaat nu goed en we zijn bij de laatste loodjes. Ze hebben goed samengewerkt. Nu moeten ze nog de parade lopen, maar dat gaat vast goed gaan.”

De leerlingen delen de parade komende zaterdag met zo’n achthonderd andere deelnemers. Zo lopen studenten van kunstacademie Minerva mee in grote lichtkostuums, tonen bewoners van woonzorgcentrum Ebbingepoort kleine lichtsculpturen die ze maakten met studenten van de Navigators en laat theatergroep OokFijn (bestaande uit spelers met een verstandelijke beperking) hun enorme grote sculptuur in de vorm van een rups zien.

De parade wordt begeleid door muziek van onder meer het wijkkoor Eusterpaark en het Nagham Koor, een koor voor vluchtelingen. Zij brengen onder meer het speciale Sunnemeertenlied ten gehore, geschreven door initiatiefnemer Hannelore Duynstee.