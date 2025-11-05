‘Laagdrempelige vergoeding voor mondzorgkosten volgend jaar voortgezet’

De laagdrempelige vergoeding voor mondzorgkosten die vorig jaar april inging is een succes en wordt volgend jaar voortgezet. Dat meldt de gemeente.

Tot 1 september van dit jaar werden 2.147 aanvragen ingediend, door ruim 1200 inwoners. Aan het stijgend aantal aanvragen is te zien dat de vergoeding in een behoefte voorziet. Ook vrijwel alle raadsfracties waren enthousiast.

In principe kunnen alle verrichtingen worden vergoed, zoals controles, foto’s, vullingen en wortelkanaalbehandelingen. Dure behandelingen, zoals kronen, bruggen, implantaten en beugels, vallen buiten de regeling. Ook mensen met een hoger inkomen dan 120 procent van het maandinkomen kunnen vaak nog een tegemoetkoming krijgen als het om hoge kosten gaat.

De aangevraagde kosten zijn in bijna de helft van de gevallen minder dan 100 euro. Bedragen hoger dan 500 euro beslaan 11 procent van het totaal aantal aanvragen. De gemeente gaat uit van een maximumbedrag van 1.000 euro per kalenderjaar.

De gemeente wil volgend jaar doorgaan met de vergoeding. Daarvoor is een budget beschikbaar van 385 duizend euro. Het college van B&W verwacht een overschrijding van 100 tot 130 duizend euro. Dat bedrag kan worden opgevangen binnen het armoedeprogramma.