Kunst tussen de friet en de eierbal: Cafetaria Koning als tijdelijke galerie

Wie tussen nu en 12 december een eierbal of frietje haalt bij Cafetaria Koning, zal merken dat het iconische snackpaleis een tijdelijke make-over heeft gekregen. Het is het werk van Het Resort, een kunstbeweging uit Groningen. De afgelopen maanden werkten drie kunstenaars aan een expositie voor de cafetaria.

Het Resort is een site-specific kunstpodium, wat betekent dat het kunstenaars uitnodigt om werk te maken dat speciaal op een bepaalde locatie is afgestemd. Dit jaar richt Het Resort zich op thema’s rondom eten en drinken. Het koos bewust voor een plek waar mensen dagelijks samenkomen. De kunstenaars Jesse Strikwerda, Josse Pyl en Natasja Mabesoone zijn de ingevlogen residenten, speciaal uitgenodigd voor dit project. Tijdens hun verblijf onderzochten ze de snackbar en maakten werk dat integreert met de bestaande lagen van de cafetaria.

Taal als inspiratie

Een terugkerend thema in de expositie is taal. Zowel Josse Pyl als Natasja Mabesoone (allebei Vlamingen) lieten zich inspireren door de woorden, symbolen en beeldtaal in de cafetaria. Pyl raakte gefascineerd door de post-its die door klanten waren achtergelaten en maakte nieuwe tekeningen van eieren in de vorm van Humpty Dumpty, een Engels rijmversje. Zelfs de voormalige eigenaar Auke Koning is door Pyl als ei getekend. “Zo ontstaat een speels en interactief verhaal dat bezoekers betrekt bij de ruimte en haar geschiedenis”, vertelt Pyl.

“Ik kwam erachter dat er in de cafetaria gewoon nog verse koffie wordt bereid,” vertelt Mabesoone. “Dat heeft me doen besluiten om koffiemokken te ontwerpen.” Mabesoone vertaalde die inspiratie naar tastbare objecten. Ze ontwierp een vloertapijt en een deurmat met het poëtische Eierbalpaleisje, en maakte koffiemokken. Op de mokken en in het tapijt verwijzen kleine tekeningen en snacknamen naar de snacks die op het menu staan.

Doel

“We hopen dat bezoekers verrast worden, iets nieuws ontdekken in een plek die ze al kennen, en met elkaar in gesprek raken”, vertelt projectleider Elles Hesseling. De expositie is te zien tot en met 12 december in Cafetaria Koning aan de Bedumerweg. Tot 12 december is er elke zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur, en op zondag van tussen 15.00 en 18.00 iemand van Het Resort aanwezig om meer over de werken te vertellen.