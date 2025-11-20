Kringloopwinkel GoudGoed opent over een week de deuren

Foto: GoudGoed

Kringloopwinkel GoudGoed opent zaterdag 29 november haar nieuwe vestiging aan de Paterswoldseweg.

Na maanden van verbouwen en verhuizen gaat de winkel open. De vestiging aan het Damsterdiep is inmiddels gesloten. De opening markeert een flinke stap in een bredere ontwikkeling binnen GoudGoed en WerkPro. Die stichting heeft al jaren meerdere kringloopwinkels in Noord-Nederland.

De vernieuwing draait vooral om uitstraling. GoudGoed krijgt een nieuwe huisstijl. Wat niet verandert is de maatschappelijke opdracht van GoudGoed als onderdeel van WerkPro, namelijk zorgen dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Medewerkers krijgen daar werkervaring, structuur en begeleiding en kunnen wellicht later doorstromen naar betaald werk.