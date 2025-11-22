Kraamzorgkrapte én eigen bijdrage dreigen tweedeling in Groningen te vergroten

De krapte in de kraamzorg speelt ook in Groningen, bevestigt wethouder Manouska Molema (GroenLinks). Maar Molema stelt dat een nog groter probleem dreigt: de eigen bijdrage voor kraamzorg leidt ertoe dat kwetsbare gezinnen minder zorg afnemen, wat de sociale tweedeling in de stad kan vergroten. Molema zet ondertussen alles op alles om te zorgen dat kinderen zo kansrijk mogelijk opgroeien.

Het onderwerp werd aan de kaak gesteld door de fractie van de PvdA. Raadslid Jahir Scoop (PvdA): “Het personeelstekort in de zorg treft helaas ook de kraamzorg. Afgelopen week waren er meerdere berichten in de media over het tekort aan kraamverzorgenden. Kraamverzorgenden zijn een belangrijke schakel in de kraamzorg. Ze zorgen voor de pasgeborenen en ze ondersteunen ook de ouders en de rest van het gezin. Ze hebben ook een belangrijke educatieve en signalerende functie, waardoor bijzonderheden bij het kind tijdig gemeld worden met vaak een preventief effect. De tekorten aan kraamverzorgenden lijken de meest kwetsbare burgers te raken, omdat deze tekorten in sommige steden met name tot uiting komen in wijken met al veel sociale problematiek.”

Scoop vertelt verder: “In Groningen doen we, onder andere met Kansrijke Start, veel om een goed fundament te leggen in de eerste duizend dagen van een kind. Toegang tot goede kraamzorg is cruciaal voor dit fundament, vooral als het gaat om kinderen die in een omgeving worden geboren waar meer sociale problemen zijn. Wij maken ons zorgen omdat deze verschillen in onze wijken en dorpen de tweedeling nog verder kunnen vergroten.” Scoop wil van de wethouder weten in hoeverre de problemen in Groningen spelen en wat het college hier aan kan doen.

“Ook in Groningen krapte”

Molema is in haar reactie duidelijk: “Op de vraag of er in Groningen ook sprake is van krapte: ja, die signalen zijn hier ook. Wat we zien is dat het over het algemeen redelijk lukt om met de aanbieders de kraamzorg te leveren. Wel zien we in de zomerperiode dat er dan extra druk is. Daar is door de zorgverzekeraar, samen met een aantal aanbieders, gezocht naar een andere oplossing. Dus ja, bij ons ook krapte, maar het is niet zo groot als in een gemeente als Utrecht. Verschilt het ook per wijk of dorp? Wat we zien is dat gezinnen in kwetsbare situaties niet altijd alle kraamzorg gebruiken waar ze eigenlijk recht op hebben. Dat heeft te maken met de eigen bijdrage die geldt. Uit financiële overwegingen wordt niet altijd alles ingezet en daarmee ontstaat er een verschil tussen wijken en dorpen.”

De PvdA wil ook weten of er ouders met hulpvragen komen die normaliter aan kraamzorgmedewerkers gevraagd hadden kunnen worden: “Het lijkt inderdaad zo te zijn dat er een beroep wordt gedaan op andere beroepsgroepen zoals verloskundigen of consultatiebureau of huisarts. Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat dit een probleem wordt? Wij werken samen met Kansrijke Start, met eigenlijk alle partijen rond geboortezorg. En we proberen heel bewust in te zetten dat gezinnen die het het hardste nodig hebben ook goede kraamzorg krijgen, maar ook daarna de goede ondersteuning krijgen om te zorgen dat kinderen zo kansrijk mogelijk op kunnen groeien.”