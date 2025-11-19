Koud maar overwegend droog weer tot en met het weekend

Foto: Johan Bosklopper

De kans op neerslag daalt de komende dagen, maar de temperatuur daalt vrolijk mee. Tot en met het weekend wordt het niet warmer dan een graad of 5 en ’s nachts kan het een paar graden vriezen. Zondag komt het kwik ook overdag maar een graadje boven het vriespunt uit.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag overwegend bewolkt. Vaak is het droog maar er kan een bui vallen. Het wordt 5 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht naar vrijdag is er kans op mist en lichte vorst, bij minima van 0 tot -2 graden. Dat betekent ook dat het lokaal glad kan worden.

Ook vrijdagochtend is er kans op mistig weer. Overdag is het waterkoud bij 2 graden als maximumtemperatuur. Verder zijn er wolkenvelden, maar klaart het ook geregeld op. Het blijft droog.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik opnieuw tot rond het vriespunt. Zaterdag overdag blijft het droog en is er, naast veel bewolking, een glimpje van de zon. Het wordt 3 of 4 graden bij rustig weer.

Na een nacht met temperaturen tussen 0 en -2 graden steekt er zondag een koude zuidoostenwind op. Eerst is er wat zon, maar de bewolking neemt toe en later op de dag ook de kans op wat lichte regen of natte sneeuw. Het wordt slechts 1 of 2 graden.

