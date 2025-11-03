Korfballers Nic. klaar voor zaalseizoen in de hoofdklasse

Nic speelde in Grou een overwedstrijd tegen Mid-Fryslân. Foto: Nic.

Hoofdklasser Nic. heeft zondagmiddag een goede generale repetitie gespeeld ter voorbereiding op de zaalcompetitie die komend weekend van start gaat. In Grou werd in een oefenwedstrijd met 23-21 nipt verloren van Mid-Fryslân/ReduRisk, wat op één niveau hoger speelt.

Donderdagavond speelde Nic. ook al een oefenwedstrijd, tegen eersteklasser IFC ’25 uit Kollum. Die wedstrijd in het Alfa-college werd met ruime cijfers gewonnen door de Groningers: 30-13. Nic. sloot 12 oktober het veldseizoen af als derde in de Ereklasse. In maart werd Nic. kampioen in de zaal, waardoor het komend zaalseizoen in de hoofdklasse mag uitkomen.

Nic.-coach Kees Vlietsra zag dat zijn team donderdagavond nog wel even moest schakelen: “Dit was de eerste wedstrijd in de zaal, dat was een beetje wennen. Maar ik ben blij dat we deze gespeeld hebben. We hebben een redelijke veldcompetitie achter de rug, tegen hoge weerstand. We zien enorm uit naar de komende competitie, omdat wij denken dat we daar mooi en goed korfbal kunnen laten zien.”

Generale in Grou

Na de thuiswedstrijd van donderdag stond zondag in Friesland een krachtmeting met Mid-Fryslân/ReduRisk op het programma. De Groningers liepen al vroeg tegen een 3-0 achterstand aan dankzij drie zuivere schoten van de Friezen. Nic. wist daarna aanvallend goed bij te blijven, wat resulteerde in een ruststand van 13-9.

Na rust leek de thuisploeg verder uit te lopen, maar halverwege de tweede helft had Mid-Fryslân, mede dankzij het goede verdedigende spel van Nic., meer moeite om de korf te vinden. De Groningers wisten de korf juist makkelijker te vinden en liepen van 20-15 in naar 21-20 en 22-21. Even leek het erop dat Nic. de gelijkmaker nog zou maken, maar uiteindelijk was het een buzzerbeater van de Friezen die de eindstand bepaalde op 23-21. Al met al een prima oefenwedstrijd tegen de club die vorig seizoen als zesde eindigde in de Korfbal League 2 (één niveau hoger dan de hoofdklasse).

Nieuwe tegenstanders

Door de stap naar een hoger niveau ziet Vlietstra ook nieuwe tegenstanders op het wedstrijdprogramma: “We komen tegenover tegenstanders te staan waar we in de 105-jarige geschiedenis van Nic nog nooit tegen gespeeld hebben. Ik weet nog niet wat de kwaliteit is van de anderen, want dat zijn grote onbekenden voor ons. Maar wij voor hun ook. Dus we moeten thuis in een vol Alfa-college de punten halen en in uit-wedstrijden af en toe een stuntje pakken. ”

Komend weekend gaat de competitie van start. Nic. speelt zaterdag in Oldeholtpade een uitwedstrijd tegen SCO/European Aerosols. De eerste thuiswedstrijd staat op zaterdag 15 november om 20:00 uur op het programma. Tegenstander in het Alfa-college in Kardinge is dan AVO uit Assen.