Koploper maatje te groot voor hockeyvrouwen Groningen

Foto Jacob Gunter. Groningen - Ring Pass

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag opnieuw verloren. Op de Harener Holt ging Groningen met 5-1 onderuit tegen koploper Ring Pass uit Delft.

Bij een 4-0 achterstand maakte Isa Bosgraaf de enige treffer voor Groningen vanuit een strafcorner.

De Groninger vrouwen staan na negen wedstrijden met één punt laatste in de promotieklasse. De afstand op de veilige negende plek is inmiddels elf punten.

De nummers elf en twaalf degraderen rechtstreeks, de nummer tien speelt nacompetitie tegen degradatie naar de overgangsklasse.