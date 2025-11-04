Kop-staartbotsing op zuidelijke ringweg: twee rijstroken dicht in verdiepte ligging

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een verkeersongeluk in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg heeft dinsdag aan het einde van de middag voor files gezorgd. Vanwege het ongeluk waren een tijdlang twee rijstroken afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur. “Het ongeluk gebeurde richting knooppunt Euvelgunne”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Door nog onbekende oorzaak vond er een kop-staartbotsing plaats tussen twee personenauto’s. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Om de hulpverleners veilig hun werk te laten doen, werden er twee rijstroken afgesloten. Uiteindelijk bleek dat er niemand gewond was geraakt. Wel is één van de betrokken voertuigen dusdanig beschadigd geraakt dat het weggesleept moet worden door een bergingsbedrijf.”

Rond 17.20 uur meldde de ANWB dat de file door de afsluiting was opgelopen tot ruim zes kilometer tussen Industriegebied Westpoort en Groningen-Europapark. Inmiddels zijn de rijstroken weer open.