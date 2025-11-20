Komende week werkzaamheden aan Schuitendiep en Kattenbrug

Foto: Lars Faber

De gemeente vervangt van maandag 24 tot en met vrijdag 29 november delen van het wegdek aan het Schuitendiep en de Kattenbrug.

Aan het Schuitendiep worden vier vakken met zogenoemde Klostermannstenen verwijderd. Door vervorming zijn die omhoog komen te liggen, wat volgens de gemeente risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid.

De schade is vooral ontstaan door zwaar verkeer, waaronder elektrische bussen. Het wegdek wordt hersteld en vervangen door asfalt om verdere problemen te voorkomen.

Ook op de Kattenbrug verdwijnen de stenen en komt asfalt terug. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen, die met borden worden aangegeven. Buslijnen rijden tijdelijk een andere route. Hulpdiensten zijn geïnformeerd.