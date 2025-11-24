Komende twee weken nachtafsluitingen op en rond Ring-Zuid vanwege onderhoud

De komende twee weken zijn er ’s avonds en ’s nachts meerdere afsluitingen op en rond de zuidelijke ringweg vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluitingen beginnen deze week en gaan door tot en met vrijdagnacht 5 december

In de nacht van dinsdag op woensdag is de zuidelijke ringweg dicht tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. In de andere richting gaat het om het deel tussen Groningen-West en Euvelgunne. Ook de toe- en afrit bij Meerstad en de afrit bij Westerbroek zijn dan niet te gebruiken.

Woensdagavond en -nacht is opnieuw het stuk tussen Euvelgunne en het Julianaplein afgesloten, maar dan alleen in één richting. Verder zijn de verbindingen van Ring West en de A7 richting de A28 bij het Julianaplein dan niet beschikbaar.

Donderdagnacht volgen de afsluiting van de toerit bij Hoogkerk richting Groningen en de afritten bij Groningen-West. Ook verkeer van de A7 naar de Leonard Springerlaan en de toerit bij Martiniplaza kan dan niet doorrijden.

Ook volgende week nachtafsluitingen

Op maandag- en dinsdagnacht zijn onder andere de verbindingen op het Julianaplein richting de A7 en de westelijke ringweg afgesloten. De af- en toerit bij de Brailleweg en Groningen-Zuid zijn dan eveneens dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag worden opnieuw de verbindingen vanaf de A28 en Ring West richting Drachten afgesloten, net als de afritten bij het Martini Ziekenhuis en Hoogkerk.

Vanaf woensdag zijn beperkingen op onder meer de routes van Ring West naar het Julianaplein en van de A7 naar de A28. Ook verschillende afritten, waaronder die naar Groningen-Centrum en Groningen-Zuid, zijn dan niet te gebruiken. Donderdagnacht zijn de N46 dicht tussen Westerbroek en Euvelgunne, net als de verbinding vanaf de oostelijke ringweg richting Westerbroek.

Een volledig overzicht van alle afsluitingen is hier te lezen.