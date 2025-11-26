KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist tot in de late avond

Foto: Joris van Tweel

Het KNMI waarschuwt woensdagmiddag voor mistige omstandigheden. In Groningen kan deze mist, die plaatselijk zeer dicht is, tot het einde van woensdagavond slecht zicht voor het verkeer opleveren.

Het meteorologisch instituut heeft de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. In Groningen duurt deze waarschuwing in ieder geval tot woensdagavond 23.00 uur.

Plaatselijk kan de mist zo dicht zijn dat er minder dan tweehonderd meter zicht is. De mist kan zich de komende uren mogelijk uitbreiden. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden, voornamelijk tijdens de avondspits.