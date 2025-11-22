KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval op zondag

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het KNMI waarschuwt voor mogelijke gladheid door sneeuw. Mogelijk valt er in Groningen zondag plaatselijk tot drie centimeter sneeuw. Voor de provincie geldt er een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt vanaf zondagmiddag 16.00 uur. “Zondagmiddag en -avond valt er in de noordoostelijke helft van het land tijdelijk (natte) sneeuw die in Groningen gladheid kan veroorzaken”, vertelt het KNMI. “Een regengebied trekt zondagmiddag van zuidwest naar noordoost. Dit kan in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe een sneeuwdek opleveren van 1 tot 2 cm, vooral in Groningen mogelijk plaatselijk tot 3 cm. Later zondagavond en de nacht naar maandag smelt het sneeuwdek weer weg en verdwijnt de overlast.”

Code geel geldt tot zondagavond 21.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland en Drenthe.