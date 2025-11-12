Klare Taal Bokaal voor statenlid Eric Bakker van Groninger Belang

Eric Bakker, foto Provincie Groningen

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen heeft woensdag de Klare Taal Bokaal 2025 uitgereikt aan statenlid Eric Bakker van Groninger Belang.

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan het statenlid dat zich volgens de jongeren het meest duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk uitdrukt tijdens de behandeling van de provinciale begroting.

De jongerenadviesraad let dan onder meer op begrijpelijkheid van taalgebruik, het vermijden van onnodig jargon, het tempo van spreken en non-verbaal gedrag. De raad wil met de prijs benadrukken dat politiek voor iedereen te volgen moet zijn, en in het bijzonder voor jongeren, die veel te winnen hebben bij heldere besluitvorming en betrokkenheid bij het bestuur.

Eric Bakker hield volgens de jongerenadviesraad een goed te volgen bijdrage aan het debat, zelfs met een lastig onderwerp als de begroting. “Om mee te doen moet je kunnen begrijpen wat er gezegd wordt,” stelt de raad. “Met deze bokaal laten wij zien dat het loont om helder en toegankelijk te spreken. Hopelijk moedigen we daarmee meer politici aan om rekening te houden met begrijpelijkheid.”