UMCG opereert vanaf januari weer patiënten met aangeboren hartafwijking: ‘Altijd professioneel en veilig geweest’

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG begint in januari weer met geplande operaties voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Het ziekenhuis besloot daar half september mee te stoppen, nadat er klachten waren over de sociale veiligheid en de kwaliteit van de zorg op de afdeling voor kinderhartchirurgie. Het ziekenhuis stelt nu dat de operaties weer kunnen beginnen, omdat uit intern onderzoek zou blijken dat de zorg in het kinderhartcentrum altijd professioneel en veilig is geweest.

Volgens het ziekenhuis is de herstart een ‘opluchting’ en stelt dat het, na onderzoeken en het vertrek van één van de kinderhartchirurgen, vertrouwen heeft in de toekomst. “Nu kunnen we onze patiënten, collega’s en iedereen met volle overtuiging melden: de zorg in ons kinderhartcentrum was altijd al professioneel, veilig en kwalitatief goed”, aldus UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee. “Dat is goed nieuws voor onze patiënten en medewerkers, want bij patiënten en collega’s is het plotse staken van het geplande operatieprogramma in september hard aangekomen.”

Het ziekenhuis stopte in september tijdelijk met de operaties. Patiënten moesten de afgelopen maanden uitwijken naar kinderhartcentra in Amsterdam, Leiden, Utrecht en Rotterdam. Twee inmiddels vertrokken medewerkers op de afdeling in het UMCG hadden zorgen gemeld over sociale veiligheid en over de samenwerking binnen het kinderhartcentrum. Het UMCG stelde dat de sfeer op de afdeling en de samenwerking op de werkvloer de oorzaken waren voor het niet kunnen waarborgen van de sociale veiligheid.

Ondanks de positieve uitkomst van de onderzoeken over de kwaliteit van zorg en de veiligheid, kwam volgens het UMCG wel naar voren dat de samenwerking tussen de hartchirurgen langere tijd onder druk stond. Er waren spanningen en onduidelijkheden over taken. Dat maakte samenwerken moeilijk. Inmiddels is één van de kinderhartchirurgen vertrokken en is er een nieuw hoofd (hoogleraar Ger Bennink) van het centrum aangesteld. Volgens het UMCG zorgt deze vernieuwde samenstelling voor meer rust en ruimte.

Het ziekenhuis zegt dat het team al werkt aan de adviezen uit de onderzoeksrapporten. De voorbereidingen voor de heropening van het operatieprogramma zijn in volle gang. Volgens het bestuur geeft dit, samen met de goede resultaten van de afgelopen jaren, vertrouwen voor een nieuwe start.