Kinderen uit azc zingen Sinterklaasliedjes in Forum Groningen: “Mensen samenbrengen”

Een bijzonder optreden vond zondag plaats in Forum Groningen. Kinderen uit het asielzoekerscentrum (azc) aan de Eemsgolaan zongen samen met de kinderkoren van Kabaal Muziektheater verschillende Sinterklaasliedjes. Robert Ramaker, initiatiefnemer, vertelt dat het concert vooral bedoeld is om mensen samen te brengen en de negatieve beeldvorming te doorbreken.

Robert, hoe is het vandaag gegaan?

“Het ging heel goed. Er waren ongeveer tien kinderen van het azc aanwezig, aangevuld met leden van mijn eigen koren. Dus uiteindelijk stond er een mooie, grote groep op het podium. Van tevoren was het wel spannend: gaan er wel kinderen komen? De communicatie was namelijk best lastig. Als je aan de kinderen van het azc vraagt of ze hier zondag bij wilden zijn, dan krijg je heel snel een ‘ja’. Maar jij en ik weten dat het lastig is om afspraken te maken met kinderen. Zij kunnen afspraken niet overzien. En hoe belandt zo’n bericht bij de ouders? Uiteindelijk zijn we via het azc tot een mooi resultaat gekomen. Ik ben heel erg tevreden.”

Dit idee om samen met kinderen van het azc Sinterklaasliedjes te gaan zingen. Hoe is dat ontstaan?

“Dat is ontstaan in het voorjaar. Op dat moment was er een discussie over het verbieden van een jaarlijks uitje van een groep jonge bewoners van een azc in Sint Annaparochie, wat geïnitieerd was om problemen op de kermis in het Friese dorp te voorkomen. Toen dacht ik: het gaat nu wel heel snel de verkeerde kant op met Nederland. Het idee ontstond toen om iets te gaan doen. Op een website van een azc zag ik dat er al heel veel georganiseerd werd. Maar ik ontdekte dat er ook bij mij in de buurt een azc zat, aan de Eemsgolaan. Daar heb ik het idee neergelegd om er een kinderkoor te starten.”

Hoe waren de eerste reacties?

“Via de website bleek het heel makkelijk om contact te leggen. En de reactie die ik ontving was ook positief. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de zomervakantie te starten, een periode waarin er geen school is en er weinig activiteiten zijn. Maar uiteindelijk werd het september dat het van start ging. In de eigen groepen van Kabaal Muziektheater worden altijd Sinterklaasliedjes gezongen. En ik dacht, dat is leuk om dat ook met de kinderen van het azc te gaan doen. Je biedt iets leuks, maar tegelijkertijd ga je ook met deze kinderen aan de slag met de Nederlandse taal.”

Het bevordert hun taalontwikkeling?

“Precies. Ze zingen een tekst, waarbij ze dus werken aan hun uitspraak, en vervolgens leren ze wat woorden betekenen. Het is een beetje de omgekeerde volgorde. En eigenlijk gaat dat heel goed. De kinderen maken veel plezier en het azc is enthousiast. Elke donderdagmiddag wordt er gerepeteerd waarbij er gemiddeld zo’n tien tot twintig kinderen op af komen. En natuurlijk blijft het een hele uitdaging. Neem een Sinterklaasliedje met de tekst ‘makkers staakt uw wild geraas’. Voor ons is die al lastig, laat staan voor kinderen die onze taal nog niet zo goed kennen. Gaandeweg kozen we er voor om de kinderen van het azc het refrein mee te laten zingen. In de aanloop naar deze voorstelling in Forum Groningen hebben mijn eigen koren en het azc-koor ook samen gerepeteerd. Dat was super leuk. Wat je zag was dat ouders meegingen en de kinderen van het azc hielpen bij hun uitspraak.”

Wat is nu het favoriete liedje van de kinderen?

“Dat is het liedje ‘Pepernoot, taai, taai chocola’ van Jeroen Schipper. Daar hoort een dansje bij en de muziek is te omschrijven als flamenco, waarbij er een gitaar is te horen. Het is een heel vrolijk en warm lied. Sinterklaas, die vanmiddag ook aanwezig was, ging er op een geweldige manier in mee. Van tevoren had ik contact gezocht met Spanje om dit bijzondere verhaal te vertellen. Sinterklaas liet weten dat hij ondanks zijn drukke schema langs zou komen. Ook een aantal pieten kwamen mee. Zij probeerden te dirigeren maar bakten er weinig van. Uiteindelijk is Sinterklaas met de staf aan het dirigeren geweest en dat ging super goed.”

Wat hoop je hiermee te bereiken?

“Ik hoop dat ik de beeldvorming een positieve draai kan geven. Onlangs hoorde ik het verhaal van een kind die vertelde niet meer naar de speeltuin te willen gaan omdat daar vervelende kinderen waren. Het ging in dit geval om twee kinderen. Ik bestrijd niet dat deze kinderen niet vervelend waren, maar we moeten altijd voor ogen houden dat een vervelend persoon niet staat voor de hele groep. Overal heb je rotte appels. Op zulke momenten is het belangrijk dat je daar niet een hele groep voor verantwoordelijk houdt. En wat ik hoop is dat meer inwoners dit voorbeeld gaan volgen. Heb je een goed idee, neem contact op met het azc. Dit kan via hun website. Samen maken we de wereld mooier.”

Ik hoor heel veel enthousiasme. Ben je van plan om zoiets ook tijdens Kerstmis te gaan doen?

“Ik snap de vraag. Maar ik denk dat het komende kerstfeest nog wat te vroeg is. Vandaag was een heel leuk experiment. Maar zoiets is ook voor iedereen spannend. Ik wil de kinderen over een aantal weken alweer een podium opjagen. Wellicht is het wel leuk om iets in het azc te doen. Maar dat is echt nog een ideetje. Daar wil ik nog even goed over nadenken.”