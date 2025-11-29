Kinderen ontmoeten Sinterklaas in Dorpskerk Haren: “Voor Sint Nicolaas is het thuiskomen” (foto’s)

Foto: Jolien Berendse-Prins

Kinderen uit Haren en omgeving konden zaterdag Sinterklaas ontmoeten in de Dorpskerk in Haren. Jolien Berendsen-Prins van de kerk kijkt terug op een zeer geslaagd evenement in de kerk die nota bene gewijd is aan Sint Nicolaas.

Jolien, de dag wordt een groot succes genoemd. Was er veel belangstelling?

“We doen dit al heel wat jaren. Het is een idee van onze voormalige dominee Rudolf Oosterdijk. De Dorpskerk werd gesticht in 1221, ruim achthonderd jaar geleden dus. Wat veel mensen niet weten is dat de kerk gewijd is aan Sint Nicolaas. De Dorpskerk wordt ook wel de Nicolaaskerk genoemd. Eigenlijk kun je dus zeggen dat het voor Sinterklaas vandaag thuiskomen was, omdat de kerk aan hem gewijd is.”

Hoe zag het programma er vandaag uit?

“We hadden allerlei activiteiten. Buiten de kerk konden kinderen deelnemen aan spelletjes, zoals daklopen en schoorsteenwerpen. Ook was er een draaimolen. Bij elke activiteit konden er stempels behaald worden. De spelletjes werden begeleid door verschillende pieten. In de kerk kon Sinterklaas ontmoet worden. We werken hierbij met tijdsblokken. Omdat we niet willen dat het te druk wordt, kunnen ouders of verzorgers van tevoren een tijdsblok reserveren. Zo blijft het voor iedereen leuk. Voor degenen die niet een blok hadden kunnen reserveren, hadden we geregeld dat Sinterklaas om 11.00 en om 15.00 uur even naar buiten liep om op die manier de mogelijkheid te bieden dat iedereen Sint Nicolaas even kon zien.”

Het programma begon vanochtend ook al vroeg, vertel!

“Dat klopt. Om 09.40 hebben we Sinterklaas opgewacht bij de consistorie van de kerk. Ik stond daar samen met Daphne de Haan, centrummanager van Haeren. Al heel snel kwam Sinterklaas tevoorschijn, en weldra was ook de Hoofdpiet aanwezig. Ik had voor Sinterklaas een cadeautje meegenomen. In plaats van dat hij altijd uitdeelt, vond ik het leuk om hem ook eens wat te geven. Daarna is Sinterklaas in het koor van de kerk gaan zitten, dat voor deze gelegenheid helemaal versierd was met onder andere cadeautjes.”

Ik heb me laten vertellen dat kinderen ook een kleurplaat konden inleveren?

“Dat klopt. Afgelopen periode konden kinderen met kleurpotloden in de weer om een tekening zo mooi mogelijk in te kleuren. De resultaten konden vandaag in de Sint-brievenbus gestopt worden die aan de voet van de toren stond. De komende periode zullen deze tekeningen beoordeeld worden, waarna de winnaars verrast zullen worden met een huisbezoek van Sint en Piet.”

Dit evenement is duidelijk waardevol voor de gemeenschap?

“Absoluut. Wat ik al zei, we doen dit inmiddels al heel wat jaren. En het is een succes. Vanochtend direct bij aanvang stond er al een rij voor de kerk. En dat bleef zo tot het einde van het programma. We zien dat er kinderen uit Haren naar de kerk komen, maar ook uit de zuidelijke wijken van de stad, uit Glimmen, uit Onnen en zelfs uit Paterswolde. Het brengt kinderen en ouders samen. Het is iets waar we trots op kunnen zijn. Wij zijn in ieder geval erg tevreden over deze dag.”