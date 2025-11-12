Kids United start met Powerchair Football dankzij steun van UEFA Foundation

Foto via Kids United

De Groningse stichting Kids United is door de UEFA Foundation for Children geselecteerd voor internationale steun. Van de 104 maatschappelijke sportprojecten wereldwijd is Kids United het enige Nederlandse initiatief dat dit jaar financiële steun ontvangt.

Met de bijdrage van de UEFA Foundation wil Kids United een nieuwe tak van sport opzetten: Powerchair Football. Daarbij spelen sporters in elektrische rolstoelen die speciaal zijn aangepast voor het spel, met extra wendbaarheid en een bumper aan de voorkant om de bal mee te passen en te schieten.

De steun maakt het mogelijk om de eerste sportrolstoelen aan te schaffen. Zo kunnen straks ook kinderen en jongeren die volledig afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel meedoen aan een teamsport.

De komende periode werkt Kids United aan de voorbereidingen. Zodra de speciale rolstoelen binnen zijn, kunnen de eerste trainingen van start gaan.