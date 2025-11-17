Kerstboom van 22 meter hoog geplaatst op Grote Markt.

Foto Linge Hoevenaars. Kerstboom op de Grote Markt geplaatst

De kerstboom op de Grote Markt is maandagmorgen geplaatst. De boom is 22 meter hoog en komt uit Eelde.

De boom is ‘gevonden’ door Louis van der Tuin, die jaarlijks op zoek gaat naar een geschikte boom voor de Groningen City Club (GCC). Van der Tuin had de keuze uit vijftien bomen: “Het is een hele mooie, grote en volle Nordman. De boom stond in een tuin in Eelde, maar te dicht tegen de woning aan. Daardoor vormde de boom een gevaar bij een storm.”

De boom komt op precies dezelfde plek als vorig jaar, tegenover het stadhuis. De lampen in de boom gaan voorlopig nog niet aan. Traditiegetrouw gebeurt dat pas als Sinterklaas het land heeft verlaten.