Kazemi Taekwondo Academie imponeert op TTE Open met elf medailles

Foto: Kazemi Taekwondo Academie

De Kazemi Taekwonde Academie uit de stad heeft dit weekend indruk gemaakt op het TTE Open. De academie wist in verschillende leeftijdscategorieën in totaal elf medailles in de wacht te slepen.

Het toernooi, dat bedoeld is voor pupillen tot senioren, vond plaats op sportpark Bokkeduinen in Amersfoort. “Het is een geliefd toernooi omdat taekwondoka’s hier hun grote concurrenten kunnen ontmoeten”, vertelt hoofdcoach Habib Kazemi. “Voor de jongste deelnemers was dit toernooi natuurlijk een spannend evenement, maar we hebben hen de afgelopen periode goed klaar kunnen stomen, waardoor ze klaar waren om dit veld te betreden.”

De jongste deelnemers kregen soms te maken met zeer ervaren vechters. “Toch wisten Kyann, Elena, Teun, Liya en Lola de bronzen medaille te bemachtigen. Een hele goede prestatie. Ze hadden het zo nu en dan zichtbaar moeilijk, maar door door te vechten leverde hun mentale strijd resultaat op.” Succes was er ook voor de 17-jarige Lasse die brons won in zijn debuut bij de senioren. Cadet Selver wist zilver te winnen met indrukwekkende partijen op technisch gebied. Ook Iris ging met een zilveren plak naar huis. “Pech was er voor senior Samuela, die door een blessure in de finale tegen haar Zweedse tegenstander moest opgeven en genoegen moest nemen met het zilver. De tegenstander van Jay kwam niet opdagen in de finale, waardoor hij automatisch op het hoogste podium eindigde. Voor Jay was dit een grote teleurstelling, omdat je als taekwondoka altijd wil vechten voor de winst.”

Wat is taekwondo?

Taekwondo is een Koreaanse vechtkunst die zich richt op technieken met de voeten en handen, waarbij de nadruk ligt op hoge trappen, snelle sprongen en wendbaarheid. De naam betekent letterlijk ‘de weg van de voet en de vuist’. Bij de wedstrijdvorm (zoals het TTE Open) gaat het vooral om het beheersen van de techniek en het behalen van punten door het raken van het vest en het hoofd van de tegenstander.