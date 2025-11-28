Karin Dekker stopt per direct als gedeputeerde: ‘Directe bestuursstijl sluit onvoldoende aan bij fractie’

Foto via Provincie Groningen

Na acht maanden als gedeputeerde legt Karin Dekker haar werk neer in het provinciebestuur van Groningen. Dat doet ze, naar eigen zeggen, omdat haar bestuursstijl botst met de GroenLinks-fractie.

Dekker schrijft vrijdagavond in een verklaring: “Afgelopen voorjaar begon ik met veel enthousiasme als gedeputeerde voor de provincie Groningen. Ik zag grote opgaven op het gebied van water, milieu en ondergrond. Ook voelde ik de verantwoordelijkheid om een bestendig en toekomstgericht financieel beleid neer te zetten.”

“Dit zijn opgaven die wat mij betreft een duidelijke en stevige koers vragen. Ik hanteer daarbij een directe en resultaatgerichte bestuursstijl. Na acht maanden werkzaam te zijn geweest als gedeputeerde heb ik vernomen dat deze stijl onvoldoende aansluit bij de GroenLinks-fractie. Daarom heb ik tot mijn spijt besloten om mijn taak als gedeputeerde per direct neer te leggen.”

Fractie GroenLinks betreurt ‘proces en uitkomst’

In een reactie laat Nadja Siersema-Orsel, fractievoorzitter van GroenLinks in de Staten, weten het aftreden van Dekker te betreuren:

“De gezamenlijke conclusie was dat de visies op bestuursstijl van fractie en gedeputeerde te ver uiteenlagen om de samenwerking op vruchtbare wijze voort te zetten. GroenLinks betreurt het ten zeerste dat het proces tot deze uitkomst heeft moeten leiden. We wensen Karin alle goeds in de toekomst. De fractie gaat zich beraden op haar opvolging.”

Dekker door het stof door fouten rond gasdossier

Dekker werd afgelopen voorjaar benoemd tot gedeputeerde in de nieuwe coalitie van GroenLinks, BBB, PvdA en VVD. Ze werd daarmee deels verantwoordelijk voor de gaswinningsportefeuille binnen het provinciebestuur, samen met Susan Top. Dat ging niet van een leien dakje. De afdeling gaswinning bij de provincie maakte dit jaar meerdere fouten, waardoor met name Dekker onder druk kwam te staan.

De grootste misser was in Pieterzijl: de provincie vergat bezwaar te maken tegen de verlenging van een gaswinningsvergunning. Er waren zelfs meerdere herinneringen gestuurd, maar toch liet de provincie de termijn verlopen. Rond het Warffumer gasveld werden Kamerleden te laat benaderd door de provincie met de vraag een nieuw advies van het kabinet te eisen. Een dag later besloot het kabinet de gaswinning door te zetten. In Grijpskerk vergat de provincie zich in juni aan te sluiten bij een rechtszaak. Daardoor werd de gaswinning daar opnieuw gestart.

Top en met name Dekker boden daarvoor meermaals excuses aan, maar dit leidde tot een hausse aan kritiek uit de Staten. De SP diende eind oktober zelfs een motie van wantrouwen in tegen Dekker. Ze overwoog toen al op te stappen, maar besloot te blijven omdat Dekker vond dat de fouten haar niet persoonlijk waren aan te rekenen. De motie van wantrouwen haalde het niet.

‘Stevige stijl’ altijd al kenmerkend voor Dekker

Voor haar aanstelling als gedeputeerde maakte Dekker al een lange politieke carrière. In 1991 werd ze gemeenteraadslid, en drie jaar later fractievoorzitter van GroenLinks in de raad. In 2002 werd ze wethouder, een functie die ze bijna tien jaar had in het Groninger Stadhuis en waar ze ook al bekend stond om haar vasthoudende stijl.

Ze kwam onder meer in het nieuws omdat ze in 2010 weigerde het kraakverbod uit te voeren. Twee jaar later riep Dekker via Twitter op om, uit protest tegen het boerkaverbod van het kabinet-Rutte I, een boerka te kopen en aan te trekken.

Binnenskamers viel Dekker op door haar soms stevige bewoordingen richting ambtenaren, meerdere van hen namen daarop hun vertrek. Het was uiteindelijk haar plan voor de tram in Stad die haar loopbaan als wethouder de das omdeed. Dat leidde tot de val van het college in 2012.

Na haar vertrek werkte ze onder meer bij PBLQ, bij Sinne Kinderopvang en later als wethouder in Leek en Assen.