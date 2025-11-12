Kans op neerslag stijgt tot en met weekend, volgende week kan eerste sneeuw vallen

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

De komende dagen neemt de kans op neerslag toe. Dat betekent donderdag een lokaal spatje regen, maar vrijdag valt er mee. Het weekend daarentegen blijft overwegend droog. Daarna keert de neerslag terug en daalt de temperatuur, waardoor ook de eerste sneeuwvlokken van dit najaar kunnen gaan vallen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is het weer zacht, met 16 tot 17 graden op de thermometer. Wel is er veel bewolking. In de loop van de middag kan er hier en daar een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind.

Op vrijdag zijn er meer perioden met regen. Daarbij daalt het kwik gedurende de dag: in de ochtend is het nog een graad of 10, maar ’s middags slechts een graad of 7 bij een matige noordoostenwind.

Dat blijft zo tijdens het weekend. Het is het fris met 7 graden als maximumtemperatuur. Verder is er veel bewolking, al schijnt vooral zondag af en toe de zon. Wel blijft het tot zondagavond overwegend of helemaal droog.

Daarna neemt de kans op een (winterse) bui toe. In de nachten schommelt het kwik na het weekend soms dicht bij het vriespunt.

