Kans op gladheid in vroege uren, waterkoud en grijs weer op komst

foto 112groningen

De komende dagen leveren geen uitgesproken winterweer op, maar gemakkelijk wordt het op de weg niet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de vroege uren kans op gladheid: “Door bevriezing van natte weggedeelten en aanvriezende mist kan het lokaal verraderlijk glad worden.”

“Op dinsdag begint de dag met plaatselijk mist”, vertelt Kamphuis. “Verder is er veel bewolking, maar dinsdagmiddag kan het even opklaren. Het wordt ongeveer 7 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag dalen de temperaturen richting het vriespunt. Er zijn enkele opklaringen en opnieuw kans op mist.”

“Woensdag is het rustig en overwegend grijs. Het is waterkoud en droog met maximaal 4 graden. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten, kracht 2.”

Donderdag blijft het nog droog, maar op vrijdag neemt de kans op regen weer toe. “Het wordt dan opnieuw wat zachter, met temperaturen tussen 6 en 8 graden.”

