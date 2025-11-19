Juniorensportpenning voor drie talentvolle roeiers

Foto: Hobbe Hollands

Drie jonge roeiers kregen zondag een bijzondere erkenning voor hun sportprestaties. Het ging om Simon van Dijk, Noor de Witt en Lotte Raben.

Wethouder Inge Jongman reikte bij roeivereniging De Hunze de allereerste juniorensportpenningen van de gemeente Groningen uit aan het drietal. Met de penning spreekt Groningen haar waardering uit voor jonge sporters die met talent, inzet en doorzettingsvermogen opvallen, binnen én buiten de stad.

Roeier Simon van Dijk is nationaal jeugdkampioen en pakte brons op de Coupe de la Jeunesse in de vier zonder stuurman. Roeister Lotte Raben won de Dutch International Youth Regatta en sleepte tijdens de Coupe de la Jeunesse bronzen medailles binnen in de acht met stuurvrouw. Roeister Noor de Witt werd nationaal kampioen in meerdere nummers, won de Head of the River en het NK indoorroeien voor de jeugd.

Wethouder Jongman: “Simon, Lotte en Noor laten zien wat inzet, doorzettingsvermogen en teamspirit kunnen brengen. Ze zijn een inspiratie voor veel jonge Groningers.” Ook roeivereniging De Hunze kreeg waardering voor hun begeleiding en de stimulerende sportomgeving die zij creëren.