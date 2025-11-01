JOVD blij met verkiezingsuitslag: “Heel goed dat een Groningse stem nu in Den Haag gaat klinken”

Foto: Joris van Tweel

JOVD Groningen is blij met de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Tegelijkertijd doet de JOVD ook een oproep aan de VVD dat het nu tijd is om de verkiezingstijd achter zich te laten en verantwoordelijkheid te nemen.

De VVD krijgt naar alle verwachting 22 zetels in de Tweede Kamer. De verkiezingsuitslag is nog niet definitief. Dit betekent dat Hilde Wendel, de nummer 21 op de lijst, zich mag gaan opmaken voor een carrière in de Tweede Kamer. JOVD-voorzitter Julian Schat: “Daar zijn we heel blij mee. Wendel is een voormalig JOVD’er. Nu zij in de Tweede Kamer komt te zitten, wordt er een Groningse stem naar Den Haag gebracht. Problemen die hier in Groningen spelen, kan zij met haar kennis en kunde extra onder de aandacht brengen in het Haagse. Dat is belangrijk, en wij vinden ook dat dit de afgelopen jaren te weinig is gebeurd.”

Hoe de nieuwe coalitie eruit komt te zien is nog onbekend. Duidelijk is wel dat het een forse puzzel gaat worden. Daarbij is er ook een cruciale rol weggelegd voor de VVD. Schat zegt daarover dat de partij de verkiezingstijd achter zich moet laten liggen en nu verantwoordelijkheid moet nemen in het landsbestuur, na de stilstand van de afgelopen jaren op diverse dossiers: “Juist nu is het belangrijk om het liberale geluid versterkt uit te blijven dragen, ook binnen de partij.”

In de afgelopen weken is er door de JOVD volop campagne gevoerd. “We hebben veel gesprekken gevoerd met inwoners, studenten en ondernemers. We merkten dat veel kiezers behoefte hebben aan een realistisch verhaal met nadruk op ruimte om te ondernemen, perspectief op betaalbaar wonen en een overheid die doet wat nodig is. De gesprekken op straat zijn ons goed bevallen. We willen hier ook mee doorgaan. Zeker bij jongeren is het belangrijk dat zij zich gehoord voelen. Door te luisteren en daadwerkelijk iets te kunnen doen, kunnen we hopelijk ook de kloof dichten tussen jongeren en de politiek.”

Schat benadrukt dat de JOVD onafhankelijk blijft van de VVD. Wel hoopt de voorzitter dat de partij zich sterk gaat maken voor jongeren in de regio: “Groningen heeft enorme potentie, van innovatie tot ondernemerschap. We moeten zorgen dat talent en ondernemers hier goed kunnen groeien”, besluit Schat.