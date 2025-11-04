Jostiband wordt volgend jaar Ambassadeur van de Vrijheid

Foto: Jostiband

De Jostiband is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei benoemd tot één van de vier Ambassadeurs van de Vrijheid voor volgend jaar.

Het orkest viert volgend jaar zijn 60-jarig bestaan en treedt op bij de Bevrijdingsfestivals in Zeeland, Overijssel, Gelderland en Groningen.

De Jostiband is het grootste orkest ter wereld voor mensen met een beperking. Elke woensdag repeteren 120 muzikanten in Zwammerdam. De muziekstukken zijn aangepast zodat iedereen kan meespelen. Het orkest is onderdeel van zorginstelling Ipse de Bruggen en treedt regelmatig op in Nederland en daarbuiten.

Met hun optredens vragen de muzikanten aandacht voor de vrijheid om te zijn wie je bent. “Wij kijken niet naar beperkingen, maar naar wat iemand kan bijdragen,” vertelt de band. Ze willen laten zien dat samenwerking en creativiteit mogelijk zijn als je voorbij vooroordelen kijkt.

Op 5 mei reizen de ambassadeurs, samen met hun instrumenten, in helikopters van de Koninklijke Luchtmacht, vrachtwagens en bussen naar de festivals. In de weken ervoor spreken ze met mensen over wat vrijheid betekent en bezoeken historische plekken die belangrijk waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het publiek kan bijdragen aan het project via het crowdfundingplatform jostibandvoorvrijheid.nl