Jonge Harten Festival trekt veel publiek; succesvolle editie verkent ‘binnenwereld’ van jongeren

Foto: Daniek Snijder

Het Jonge Harten Festival 2025 kan terugkijken op een succesvolle en uitgesproken editie. Met meer dan 7.000 bezoekers vulde het achtdaagse festival de Groningse binnenstad met theater, dans en performance. Centraal stond de mindset ‘Speak Up and Listen’, waarmee de organisatie de dialoog over de complexe leefwereld van jongeren wil aanjagen.

Van 15 tot en met 22 november bood Jonge Harten een podium aan makers en jongeren om samen te verkennen welke verhalen, vragen en geluiden er momenteel leven. De editie maakte zichtbaar hoe de jonge generatie zich beweegt tussen hoop en wanhoop, met thema’s als prestatiedruk, polarisatie, identiteitsvragen en de sterke behoefte aan experiment en verbondenheid.

Luisteren naar de ‘stille stemmen’

Volgens directeur Karlijn Benthem ontstijgt hoop het vanzelfsprekende; het ontstaat juist wanneer jongeren echt worden gehoord. De ‘Speak Up and Listen’-mindset gaf richting aan deze beweging. Het festival bood bewust ruimte aan elke stem – luid, zacht, aarzelend of uitgesproken – en zocht actief naar manieren om ook ‘stille stemmen’ op te vangen.

Dit thema werd direct krachtig neergezet met de openingsvoorstelling An Ovation For Hope, geregisseerd door Gregory Caers. De voorstelling, uitgevoerd door studenten van het Noorderpoort College, benadrukte de noodzaak om nieuwe perspectieven toe te laten en niet direct een oordeel te vellen.

Publiek is ontvankelijk voor complexe thema’s

De opkomst bij voorstellingen als For Rosa en Dear Frail Male bewees dat het Jonge Harten-publiek meer dan bereid is de blik te verruimen. Zelfs wanneer de thematiek complex, confronterend of politiek geladen was, stelde het publiek zich ontvankelijk op.

Directeur Benthem benadrukte het belang van een positieve en zorgvuldige benadering van jongeren, die zij omschrijft als “dapper en zoekend.” Theater fungeert daarbij als een veilige oefenruimte om het leven te verkennen.

Oproep aan volwassenen

In de gesprekken en nagesprekken tijdens het festival deelden jongeren openhartig hun binnenwereld, waarbij velen spraken over zorgen en overprikkeling. Vanuit deze inzichten richt Jonge Harten een dringende vraag aan volwassenen: welke verantwoordelijkheid nemen zij in het creëren van veilige voorwaarden waarin jongeren mogen falen, veranderen en twijfelen?

Het festival roept volwassenen op om niet slechts toeschouwer te zijn, maar “mede-bouwer van structuren die jongeren dragen in hun zoektocht naar wie ze zijn en wie ze worden.” Jonge Harten neemt hierin het voortouw en keert volgend jaar terug van 14 t/m 21 november met een nieuwe editie die opnieuw ruimte geeft aan wat jonge mensen bezighoudt en kracht geeft.