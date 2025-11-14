Jong Oranje wint in Leeuwarden van Slovenië: basisplaats voor Blokzijl

Thijmen Blokzijl. Foto via FC Groningen

In het Cambuur Stadion heeft Jong Oranje vrijdagavond met 2-0 gewonnen van Slovenië. Opvallend: drie spelers van FC Groningen zaten in de selectie van bondscoach Michael Reiziger.

Eén van hen, verdediger Thijmen Blokzijl, kreeg een basisplaats en maakte de negentig minuten vol. Voor Slovenië stond eveneens een Groninger op het wedstrijdformulier: doelman Lovro Stubljar, sinds dit seizoen actief bij FC Groningen. Hij wacht nog altijd op zijn officiële debuut voor de Trots van het Noorden.

De wedstrijd leek voor Jong Oranje de verkeerde kant op te gaan toen keeper De Graaff al vroeg rood kreeg, maar ondanks de numerieke minderheid maakte de ploeg het verschil. Zechiël opende de score in de tweede helft, waarna Poku de 2-0 eindstand op het bord zette.

Door de overwinning staat Jong Oranje na drie duels op vijf punten in de EK-kwalificatiereeks.