Johan Remkes benoemd als Ereburger van Groningen

Foto: Judith Hoving: Johan Remkes heeft de erepenning gekregen van burgemeester Roelien Kamminga

Johan Remkes is benoemd als Ereburger van Groningen. De oud-politicus is donderdag ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente.

Burgemeester Roelien Kamminga sprak Remkes toe in aanwezigheid van familie, vrienden en relaties. Hij is ereburger geworden als blijk van waardering voor alles wat hij ruim vijftig jaar heeft betekend als dienaar van de publieke zaak op zowel stedelijk, provinciaal als landelijk niveau en als lid van talrijke raden van toezicht en commissarissen in de gemeente en daarbuiten.

De 74-jarige Remkes was onder meer staatssecretaris, minister, vicepremier en commissaris van de Koning. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, was van 1975 tot 1977 voorzitter van de JOVD en vervolgens zowel gemeenteraadslid als statenlid in Groningen. In 1993 werd Remkes lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en in 1998 staatssecretaris van VROM in het kabinet-Kok II. Van juli 2002 tot februari 2007 was hij minister en vervolgens opnieuw kamerlid.

In 2010 werd hij benoemd tot commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland. In januari 2019 legde hij die functie neer. In die tijd was hij ook voorzitter van het adviescollege dat adviezen uitbracht aan het kabinet-Rutte III over de stikstofproblematiek. In 2022 werd hij onafhankelijk gespreksleider tussen het kabinet en de boeren, eveneens over de stikstofproblematiek. Voor zijn aanpak en zijn rapport kreeg hij dat jaar de Machiavelliprijs.

Remkes was ook nog enige tijd waarnemend burgemeester van Den Haag en waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Limburg. In september 2021 werd hij aangewezen als informateur van de kabinetsformatie. In januari 2022 werd hij voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, het compensatiefonds voor de gaswinningsproblematiek in Groningen. Wegens gezondheidsredenen legt Remkes de functie per 1 januari van dit jaar neer.

Remkes werd in september vorig jaar getroffen door een hersenontsteking, maar is daarvan goed opgeknapt. In september van dit jaar verscheen het boek ‘Het kon minder. De lessen van Johan Remkes’ van de journalisten Thijs Broer en Peter Kee.