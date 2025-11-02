Joep Wennemars troeft Jenning de Boo af op verrassende 1.000 meter NK schaatsen

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo is zondag met een derde plaats geëindigd op de 1.000 meter schaatsen tijdens het NK Afstanden in Thialf in Heerenveen. De afstand werd gewonnen door Joep Wennemars.

De 21-jarige De Boo kwam in actie in de twaalfde en laatste rit, waarbij hij het opnam tegen Merijn Scheperkamp. De Boo zette na tweehonderd meter 16.21 op de klokken, de snelste opening van het hele veld. In de ronde die daarop volgde bereikte hij een snelheid die boven de 61 kilometer lag. Na zeshonderd meter noteerde de schaatser uit Groningen 40.59, waarmee hij nog steeds het snelste was, tegenover de 41.37 van Scheperkamp. In de laatste ronde verloor De Boo tijd. Hij finishte in 1:07.29. Dit was goed voor de derde tijd. Scheperkamp noteerde 1:08.99, waarmee hij buiten de top vijf viel en zich niet plaatst voor de komende vier World Cups.

De winnaar, Joep Wennemars, kwam in actie in de tiende rit tegen Tim Prins. Wennemars pakte in maart nog de WK-titel op deze afstand bij de junioren. Prins wordt gezien als de kroonprins die dit seizoen wel eens een gooi zou kunnen doen naar het hoogste podium. Wennemars en Prins openden beide in 16.36. Met snelheden boven de 60 kilometer per uur scheurde de rits van het pak van Prins kapot. Ondanks dat noteerde Prins na zeshonderd meter 40.86. Wennemars won met 1:07.17, wat een persoonlijk record is. Prins noteerde ondanks zijn kapotte pak een eveneens persoonlijk record van 1:07.22.

Naast Wennemars, Prins en De Boo plaatsten ook Kjeld Nuis en de verrassende Kai Verbij zich voor de komende World Cups. Wennemars liet na afloop weten blij te zijn: “Dit was een hele mooie rit. Ik ben hier heel blij mee. Van tevoren wist ik dat ik iets aan Prins kon hebben. De tijd die ik neerzette, daarvan wist ik niet of het genoeg zou zijn. Ik weet namelijk dat Jenning dit ook kan. Maar het lukte hem niet. Ik ben op dit moment in vorm. Dit weekend schaats ik drie persoonlijke records.”

Over twee weken komt De Boo in actie op de eerste World Cup in Salt Lake City in Amerika, een hooglandbaan.