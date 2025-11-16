Jenning de Boo verbetert nationaal record op sensationele 500 meter Salt Lake City

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft zondagavond de snelste tijd neergezet op de tweede omloop van de vijfhonderd meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. Concurrent Jordan Stolz kwam niet tot een podiumplaats.

De Boo kwam op het snelle ijs in de Amerikaanse staat Utah in de zesde rit in actie waarbij hij het opnam tegen Marten Liiv uit Estland. De 28-jarige Liiv kent een goed weekend door persoonlijke records te schaatsen op de 1.500, 1.000 en 500 meter. Zaterdag zette hij tijdens de eerste omloop 34.12 op de klokken. Voor de schaatser uit Groningen was het tot dusverre een weekend dat tegenviel. “De valse start hielp niet mee en de rit was slordig”, liet De Boo over de rit van zaterdagavond weten nadat hij 34.23 op de klok zette, goed voor de tiende tijd. Zondag leek de situatie ook niet ideaal. In de rit voorafgaand kwam Yuta Hirose uit Japan ten val. Het ijs bleek snel hersteld te kunnen worden, waardoor er geen grote vertraging ontstond.

Nationaal record

De Boo opende in 9.62. Dat was fors sneller dan zaterdag: 9.80. Na een goede kruising, waarbij hij een snelheid van 62,2 kilometer per uur aantikte, kwam hij in 33.63 over de streep. De tijd is een forse verbetering van het nationaal record en bijna een evenaring van het baanrecord dat in 2019 werd geschaatst door Pavel Kulizhnikov: 33.61. Liiv finishte uiteindelijk in 34.40, wat uiteindelijk de zeventiende tijd was.

Alle ogen waren daarna gericht op de negende rit waarbij Jordan Stolz het opnam tegen Bjørn Magnussen. Voor Stolz is het een gouden weekend waarbij tot dusverre alles lukt. Op de eerste omloop zaterdag zette hij 33.88 op de klok: de winnende tijd. Stolz opende zondag in 9.60 waarmee hij sneller was dan De Boo. In de volle ronde kon hij het potentieel echter niet benutten en kwam in 33.79 over de finish, wat uiteindelijk de vierde tijd zou zijn.

De verrassing zat in de tweede rit. Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan nam het in deze rit op tegen de Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim. Vorig jaar klopte Koshkin al op de deur. De 22-jarige schaatser uit Alma Ata heeft een snelle honderd meter in de benen. Iets dat hij zaterdag ook liet zien, maar tijdens de volle ronde zakte hij in. Dat gebeurde zondagavond niet. Na een opening in 9.38, dat was gelijk aan zaterdag, finishte hij in 33.67, de tweede tijd. Kim noteerde 33.78, de derde tijd.

“Negatieve berichtjes hebben me geraakt”

De Boo is na afloop blij: “Blijdschap overheerst bij mij. Ik was zo dichtbij om een wereldrecord te schaatsen. Hoeveel verschil zou het zijn? Een aantal centimeter?” De Boo is openhartig: “Gisteren was een domper. Het is ook belachelijk hoe snel mensen omslaan, dat je dan negatieve berichtjes binnenkrijgt. Dat heeft me geraakt. Maar het maakte ook iets in mij los. Ik dacht, die tweede vijfhonderd meter is voor mij. Vanavond zag ik mijn ploeggenoot mevrouw Kok (Femke Kok, red.) het doen door een fantastisch wereldrecord te schaatsen. Ik zat echt even met de bek vol tanden toe te kijken. Dan wil ik dat ook graag. Dat zij het doet, en ik gun het haar echt, maar dat helpt dan helemaal niet in mijn voorbereiding. Ik moet dan echt de switch omzetten, want ik moet nog.”

De schaatser uit Groningen vertelt dat hij in de ochtend niet prettig is wakker geworden: “Door de hele toestand was ik wat down. Door de frustratie. Daardoor heb ik mij wat afgezonderd van de ploeg, want ik wil niet dat het afstraalt op de rest van het team. En uiteindelijk heeft dat wel in mijn voordeel gewerkt.” Komend weekend wacht de World Cup op Calgary: “Ik heb daar al eens een 33 gereden. Dat wil ik nog een keer doen. Calgary is ook mijn favoriete baan, maar ik ben uiteraard afhankelijk van hoe snel het ijs daar komend weekend is.”