Jenning de Boo pakt brons op 1.000 meter in Salt Lake City, Stolz oppermachtig

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de derde tijd neergezet op de 1.000 meter op de World Cup in Salt Lake City. Jordan Stolz zette de snelste tijd neer.

De 21-jarige De Boo kwam in de negende rit in actie tegen de Canadees Connor Howe. De Boo legde de eerste tweehonderd meter af in 16.13. In de eerste volle ronde tikte de Groningse schaatser een snelheid aan van ruim 61 kilometer per uur. Bij zeshonderd meter noteerde hij 40.33, op dat moment de snelste tijd van het hele veld. Uiteindelijk finishte De Boo in 1.06.34. Dat bleek goed te zijn voor de bronzen plak. Howe finishte in 1.09.66, de negentiende tijd, waardoor De Boo aan hem geen tegenstander had.

Het grootste spektakel zat een rit eerder. De Amerikaan Jordan Stolz nam het in die rit op tegen Joep Wennemars. Stolz was oppermachtig. Na een opening van 16.05, zette hij op zeshonderd meter 40.36 op de klok om uiteindelijk in 1.05.68 te finishen. Dat was geen persoonlijk record: vorig jaar januari zette hij een tijd neer van 1.05.37. Het was wel zijn twaalfde wereldbekeroverwinning. Wennemars finishte in 1.07.01, wat goed was voor de negende tijd.

Tweede werd Damian Żurek uit Polen die 1.06.02 noteerde. Een ander bijzonder resultaat kwam van Finn Sonnekalb. De 18-jarige schaatser uit Erfurt klopte vorig seizoen al voorzichtig op de deur, en zette die verwachtingen tijdens deze eerste World Cup in een Olympisch seizoen voort. Hij finishte in 1.06.48, goed voor een vijfde tijd en verbrak daarmee het Duits nationaal record.

“Prima race en resultaat”

De Boo was na afloop tevreden: “Dit was een prima race en resultaat. Maar doordat we op hoogte schaatsen ben ik behoorlijk vermoeid geraakt. Ik ben echt even van mijn apropros”, liet hij direct na de finish weten. “Al met al ging de race goed en was het een goede tijd voor dit deel van het seizoen.” Over Stolz zegt De Boo: “Hij reed volgens verwachting. Ik vind het een nadeel om na hem te moeten rijden. Ik vind het lekker om een tijd neer te zetten. Nu moest ik op zijn tijd jagen, en dan zit ik minder in mijn element. Stolz was weer als vanouds sneller dan ik. Maar ik ben dit seizoen, net zoals me dat vorig seizoen gelukt is, van plan om hem te verslaan.”

“Ik wil daar harder rijden dan ik ooit heb gedaan”

De Boo haalt ook kracht uit het NK dat twee weken geleden werd gehouden in Heerenveen: “Twee weken geleden reed ik op een laaglandbaan een 33-er op de vijfhonderd meter. Ik weet dat ze mij in de gaten houden. En ik weet ook dat ik daarmee een tik heb uitgedeeld.” De wedstrijd in Salt Lake City is de eerste wedstrijd op het Amerikaanse continent. Volgende week wacht Calgary, waar over het algemeen door de Nederlanders beter gepresteerd wordt. De Boo: “Calgary is mijn favoriete baan. Ik hoop daar te gaan stunten. Ik wil daar harder rijden dan ik ooit heb gedaan.”

De Boo komt zaterdag en zondag nog een keer in actie in Salt Lake City als de 500 meter wordt gereden.