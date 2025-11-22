Jenning de Boo legt het in spektakelstuk af tegen Stolz op 1.000 meter Calgary: “Ik dacht ik heb hem”

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in een waar spektakelstuk het nipt afgelegd tegen de Amerikaan Jordan Stolz op de wereldbekerwedstrijd 1.000 meter in Calgary. De Groningse schaatser werd op de laatste meters geklopt en eindigde als tweede.

Van tevoren waren de verwachtingen hooggespannen, zeker nadat De Boo vorige week bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City al het brons pakte op deze afstand. “In het vorige seizoen schaatste ik hier op de Olympic Oval in Calgary twee nationale records”, vertelde De Boo in aanloop naar de race. “Vorig jaar had ik een heel goed seizoen. Dat het hier in Calgary zo goed ging, dat doet iets met je, dat maakt zo’n baan bijzonder.”

De Boo kwam in de achtste rit in actie tegen Stolz, die in Salt Lake City een gouden weekend beleefde. De schaatser uit Groningen legde de eerste tweehonderd meter af in 15,97. Die tussentijd was sneller dan de tijd die Stolz schaatste voor zijn wereldrecord. Stolz noteerde op dit punt 16,03. Met een snelheid van boven de 60 kilometer per uur kwam De Boo na zeshonderd meter door in 40,04. Stolz noteerde op dat punt 40,28.

In de laatste bocht ging er bij De Boo een handje aan het ijs om balans te zoeken. Voor Stolz kwam hij de bocht uit, maar in de laatste meters schoot de Amerikaan langszij. Stolz klokte 1:06.00, terwijl De Boo met 1:06.11 finishte, wat bijna een evenaring was van zijn baanrecord van vorig jaar (1:06.05).

“Ik struikelde over mijn benen”

“In de laatste bocht werd het zwart voor mijn ogen”, liet De Boo na afloop weten. “In die bocht verloor ik de wedstrijd. Daarvoor dacht ik: ik heb hem, ik heb hem! Maar toch heeft het vandaag niet zo mogen zijn. Om van Stolz te winnen wist ik dat ik een ontzettend harde zeshonderd meter moest rijden. Bij de laatste kruising moest ik proberen om Stolz zo dicht mogelijk te naderen, maar in de laatste bocht struikelde ik over mijn benen. Ik dacht vandaag te gaan stunten, maar het mocht niet zo zijn. Ik weet nu dat het nog beter moet.”

Naast het zilver voor De Boo was er meer Nederlands succes: Joep Wennemars pakte knap de derde plaats in 1:06.44. Hiermee reed de schaatser uit Dalfsen een persoonlijk record en zette hij een tijd neer die in de top tien staat van snelste tijden ooit door Nederlanders gereden. Zijn tegenstander, de Amerikaan Cooper Mcleod, eindigde als vierde (1:06.62). Damian Żurek uit Polen, die vorige week in Salt Lake City verraste met zilver, noteerde nu de zesde tijd (1:06.90). Succes was er wel voor Ziwen Lian uit China. Hij reed 1:06.73, de vijfde tijd en tevens een persoonlijk record.

Ondanks dat De Boo na afloop tijd nodig had om op adem te komen is hij voor de rest van het weekend strijdbaar. Hij krijgt dit weekend nog twee kansen, met de omlopen op de 500 meter op zaterdagavond en zondagavond.