Inzamelingsactie voor Oekraïne volgend weekend: “Ze kunnen alle hulp gebruiken”

Foto: ingezonden

In Haren vindt op zaterdag 29 november een grote inzamelingsactie voor Oekraïne plaats. Volgens Willemijn Kemp van De Sociale Brigade is men daarbij specifiek op zoek naar warme kleding en dekens.

Willemijn, wat gaat er volgende week zaterdag in Haren gebeuren?

“Eigenlijk vinden er twee acties plaats. Van 10.00 tot 18.00 uur zullen we bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat staan. Daar zijn vrijwilligers aanwezig bij wie hulpgoederen ingeleverd kunnen worden. Wat zoeken we dan? Je moet denken aan houdbare producten en hygiënemiddelen. Producten die de mensen in Oekraïne goed kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we ook een actie op het Raadhuisplein in het dorp. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn we daar aanwezig. Daar zal ook onze ambulance gepresenteerd worden.”

Aan deze ambulance hebben we de afgelopen periode een aantal keren aandacht besteed, want dit voertuig hebben jullie gekocht en deze gaat naar Oekraïne hè?

“Dat klopt. We zagen dat deze voormalige ambulance te koop stond. We hebben deze dankzij giften kunnen kopen. Momenteel staat het voertuig bij een garagebedrijf om helemaal nagekeken te worden. Komende dinsdag kan ik de wagen ophalen, en deze zal zaterdag op het Raadhuisplein staan. Het doel is om het voertuig zo vol mogelijk te laden met hulpgoederen. In januari gaan we de auto met de hulpgoederen naar Oekraïne brengen, waar het goed van pas komt.”

Hoe gaat de actie er op het Raadhuisplein uit zien?

“Bij deze actie richten we ons met name op de koude wintermaanden. Rusland voert op dit moment aanvallen uit waarbij ze zich richten op de energieinfrastructuur. Het is daarom belangrijk dat we de Oekraïners gaan voorzien van warme kleding en warme dekens. Maar ook powerbanks, batterijen en slaapzakken kunnen we heel goed gebruiken. We zoeken voor deze actie goede en bruikbare spullen waar mensen iets aan hebben. We zoeken dus geen kapotte spullen en we zoeken ook geen zomerkleding. Sjaals en schoenen zijn ook welkom: maar dan wel warme schoenen. En we zijn op zoek naar kerstcadeautjes. De jongste inwoners van het land hebben het zwaar: wij hopen hun kerstfeest wat mooier te maken door leuke cadeautjes uit te delen.”

Hoe zie je deze cadeautjes voor je?

“Waar we op hopen is dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Groningen in actie komen. Dat je voor een bedrag van 5 euro iets leuks koopt waar je leeftijdsgenoten in Oekraïne een groot plezier mee gaat doen. Uiteraard mag dit ook iets zijn uit je eigen speelgoedkast, wat je bijvoorbeeld zelf niet meer gebruikt. Dit mag op individuele titel, maar we zouden het ook heel leuk vinden als scholen zich hier voor gaan inzetten. Dat dit wordt opgepakt, dat dit wordt omarmd.”

Het kerstfeest wordt over ongeveer een maand gevierd. Is het de bedoeling om deze cadeautjes voor die tijd daar te krijgen?

“Dat klopt. Halverwege december gaat een vrachtwagen, volgeladen met hulpgoederen en cadeautjes, die kant op. Daarom hebben we ook gezegd: deze actie loopt tot 10 december. Dus als er scholen zijn die mee willen doen, laat het weten, en zet je in. Wij kunnen garanderen dat we de cadeautjes voor Kerstmis in Oekraïne uit kunnen reiken.”

De laatste dagen is Oekraïne volop in het nieuws. Een Amerikaanse delegatie heeft de afgelopen periode in het geheim met een Russische delegatie gewerkt aan een vredesplan voor Oekraïne. Met grote gevolgen voor Oekraïne: zo raakt het de complete Donbas kwijt, het Oekraïense leger moet gehalveerd worden en Russische tegoeden zullen gebruikt worden voor het herstel van Oekraïne. Hoe wordt er in Oekraïne gereageerd?

“Ik denk dat president Zelensky het vrijdag heel treffend zei: het is kiezen tussen twee kwaden. Of je raakt de steun van Amerika kwijt, of je tekent eigenlijk je overgave. Want dat is dit voorstel. De berichten die ik vanuit Oekraïne krijg is dat dit voorstel niet gaat zorgen voor een einde van de oorlog. Dat is ook wat ik hoor: wij gaan door, wij geven niet op. Het verliezen van de oorlog is geen optie voor de inwoners. En dat maakt deze hulpactie ook zo belangrijk. Oekraïne kan nu echt alle hulp gebruiken.”

Op het Raadhuisplein zal het niet alleen inleveren zijn van hulpgoederen hè?

“Nee, dat klopt. Er zullen vrijwilligers staan die ook informatie geven. Bijvoorbeeld wat De Sociale Brigade doet, maar mensen kunnen ook in gesprek met de Oekraïners die in Haren wonen. De Oekraïners zijn ook van plan om hapjes en lekkernijen voor deze dag te gaan maken, zodat er ook kennis gemaakt kan worden met de Oekraïense keuken.”