Inzamelingsactie voor Oekraïne in Haren levert veel hulpgoederen op: “Onze hulp is volop nodig”

Foto: ingezonden

De inzamelingsactie voor Oekraïne die zaterdag plaatsvond in Haren heeft veel hulpgoederen opgeleverd. Volgens Willemijn Kemp van De Sociale Brigade heeft de actie meer spullen opgeleverd dan vooraf gedacht.

Willemijn, hoe is het gisteren gegaan?

“Het ging heel erg goed. Er vonden twee acties plaats. Vrijwilligers stonden bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat en we hadden een inzamelingslocatie op het Raadhuisplein in het dorp. Op het plein was er de hele dag een stroom aan mensen die spullen kwamen brengen. Verschillende mensen kwamen zelfs met een auto vol hulpgoederen het plein opgereden. Ze hadden aan buren en familieleden gevraagd om spullen in te leveren die op volle achterbanken en kofferruimtes naar ons toe werden gebracht.”

Wat waren de verhalen die je op het plein hoorde?

“Mensen waren heel begaan met de situatie. De sfeer was heel prettig, maar je merkte in de gesprekjes ook heel duidelijk dat mensen zich zorgen maken over de situatie. Rusland blijft Oekraïne onophoudelijk aanvallen met raketten en drones. Ondertussen zijn er de onderhandelingen, waarbij mensen het gevoel hebben dat Oekraïne onder de neus van Zelensky en de Oekraïense bevolking verdeeld wordt. Die zorgen hoorden we gisteren heel duidelijk op het plein. En we kregen ook hele mooie aanmoedigingen. Iemand maakte een statement door te zeggen: ‘jullie weten ook niet van stoppen’. En dat is zo.”

Op het Raadhuisplein in Haren stonden kraampjes. Foto: ingezonden Er werden onder andere Oekraïense lekkernijen verkocht. Foto: ingezonden

Wat werd er zoal ingezameld op het Raadhuisplein?

“Er zijn hele nuttige en bruikbare spullen gebracht. Vooral veel winter- en warme kleding. Daar zijn we heel blij mee, want dat kunnen de mensen in Oekraïne goed gebruiken. Er zijn wel iets minder slaapzakken en dekens binnengebracht. Maar dat is wellicht ook logisch. Vergelijkbare acties hebben we afgelopen winters ook gehouden. In mijn eigen geval: we hadden wat oudere slaapzakken die we gedoneerd hebben, die we recent vervangen hebben door nieuwe exemplaren. Deze zijn vrijwel nog ongebruikt en daardoor is het nog iets te vroeg om deze weg te geven. Die vlieger zal voor meer mensen opgaan. De actie heeft ook veel contant geld opgeleverd. We hadden op het Raadhuisplein kraampjes staan waar Oekraïense lekkernijen geproefd konden worden en er kon ook kunst worden gekocht. Deze kunstwerken hebben we afgelopen jaar uit Oekraïne meegenomen, speciaal voor dit doel.”

En je vertelde dat er ook een actie bij een supermarkt plaatsvond?

“Klopt. Daar hebben we de hele dag met drie vrijwilligers gestaan. Bij eerdere edities stonden we daar met twee man, maar met z’n drieën bleek een goede keuze te zijn omdat je dan ook de mogelijkheid hebt om met mensen in gesprek te gaan. Bij eerdere acties zaten we op deze locatie op gemiddeld dertig dozen met houdbare producten. Nu zaten we op 48 dozen. Naast houdbaar voedsel zijn er op deze plek ook hygiëneproducten ingeleverd. Dat is erg bruikbaar.”

Heeft de actie in zijn geheel meer opgeleverd dan jullie van tevoren hadden verwacht?

“Ja, toch wel. De twee locaties tezamen hebben vijf volle busjes opgeleverd. Het gaat om veel spullen. Deze hebben we direct gesorteerd, waarbij straks in december een eerste lading direct naar Oekraïne gaat. Op het Raadhuisplein hadden we gisteren tevens onze ambulance staan. Deze hebben we onlangs met giften aan kunnen schaffen. Het voertuig is de afgelopen periode helemaal nagekeken en gaat straks in januari naar Oekraïne om daar ingezet te worden. Dit voertuig kon gisteren bekeken worden. We hopen nog een brancard en AED-apparaat voor dit voertuig te bemachtigen.”

Mensen die deze actie gemist hebben. Kunnen ze de komende dagen nog ergens terecht?

“Jazeker. We hebben drie inzamellocaties. In een loods aan de Ulgersmaweg 51, bij het Fysiotherapiecentrum aan het Raadhuisplein in Haren en in Zuidlaren. Op onze website vind je een overzicht wanneer welke locatie open is. Mensen zijn de komende dagen daar welkom. Daarnaast is het ook mogelijk om een donatie over te maken. We beschikken over een ANBI-status, waardoor dit aan het einde van het jaar ook nog eens financieel aantrekkelijk kan zijn.”