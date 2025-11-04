Investeringssubsidie voor Mkb in aardbevingsgebied opnieuw geopend

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

De investeringssubsidie voor kleine ondernemers in het aardbevingsgebied gaat vanaf dinsdag 18 november opnieuw open. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die door schade- of versterkingstrajecten hun investeringen uit moeten stellen of vertraging in de bedrijfsvoering oplopen.

De regeling was eerder al opengesteld tussen mei en september van dit jaar. In totaal ontvingen toen 37 kleine ondernemers in het aardbevingsgebied subsidie, wat neerkwam op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. De aanvragen kwamen uit uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, horeca en detailhandel. Ondernemers gebruikten de subsidie onder andere voor investeringen in machines, apparatuur en renovatie.

De regeling gaat nu voor een tweede keer open. De provincie Groningen meldt dat kleine ondernemers vanaf dinsdag 18 november 09.00 uur tot en met vrijdag 27 februari 50.000 euro subsidie kunnen aanvragen. “Hiermee kunnen zij 80 procent van een investeringsproject financieren”, laat men weten. “Na de eerste openstelling hebben we de regeling samen met de sector en maatschappelijke organisaties geëvalueerd en verbeterd.”

De provincie benadrukt dat er duidelijke voorwaarden zijn. “De subsidie is echt bedoeld voor kleine ondernemers: ondernemingen met maximaal negen werknemers en een jaarbalans of -omzet van minder dan twee miljoen euro. Ondernemers komen in aanmerking wanneer zij al voor 6 november 2020 actief waren en hun bedrijfsgebouw versterkt is of versterkt wordt. Ook ondernemers met erkende schade aan hun bedrijfsgebouw kunnen gebruikmaken van de regeling, mits zij gevestigd zijn in het aangewezen postcodegebied.”

Het Mkb-programma, een samenwerking tussen provincie, gemeenten en Rijksoverheid, is sinds 2023 onderdeel van Nij Begun. Meer informatie vind je op de website.